毒殺金正男 美追加制裁北韓

2018-03-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國務院六日證實，由於北韓去年二月使用「ＶＸ神經毒劑」在馬來西亞吉隆坡機場暗殺領導人金正恩的同父異母哥哥金正男，公然蔑視國際禁用化武的規範，美國政府已對北韓追加制裁，相關制裁五日生效。此舉正值南韓特使團聲稱北韓有意實現「朝鮮半島無核化」之際，但北韓官方尚未證實有此說法，美國則普遍抱持懷疑的態度，美國國家情報首長寇茲更直指北韓領導人金正恩放棄發展核武的可能性極低。

美國國務院發言人諾爾特六日表示，毒殺案調查結果上月廿二日出爐，確定北韓政府用「ＶＸ神經毒劑」毒殺金正男。美政府依一九九一年制訂的《化學和生物武器管制與戰爭根絕法》對北韓追加制裁。

由於北韓已遭美國及聯合國的嚴厲經濟制裁，美國對北韓追加的新制裁，實質上影響並不大。諾爾特在聲明中也強調，美國絕對不會容忍北韓進行任何形式的大規模殺傷性武器計畫。此前，五角大廈推估北韓可能擁有大量化學武器儲備，並能將毒物裝載於砲彈、炸彈、飛彈當中。此外，北韓也涉嫌向敘利亞阿塞德政權提供化武，以換取發展彈道飛彈和核武的資金。

北韓願對話 川普：制裁奏效

對南韓特使團宣稱北韓領導人金正恩同意與美國進行對話，磋商恢復對美關係及朝鮮半島無核化，美國總統川普六日回應，他相信、也希望北韓是真誠的，「我們很快就會知道」。川普也宣稱，北韓願意談判，是因為「非常、非常嚴厲的」制裁奏效與中國的幫忙。諾爾特則表示，對於南韓特使團與北韓的對話細節，還有待南韓官方派人到華府詳細說明，但美國堅持北韓非核化的目標不會改變。

對於北韓有意棄核的說法，寇茲六日在參院軍事委員會聽證會上表示：「可能是個突破，但我對此相當懷疑。」他認為金正恩放棄核武的可能性極低，「光出一張嘴，誰都會」，「我們看不到任何跡象顯示……，金正恩願意放棄那些武器」。美國副總統彭斯則表態，美國仍會致力向北韓施加最大壓力，在平壤當局朝非核化採取具體行動之前，這個立場不會改變。

美韓聯合軍演 料五月中舉行

南韓特使團六日聲稱，金正恩對於因平昌冬奧與帕運推延的美韓聯合軍演即將重啟，表示理解；消息人士則透露，軍演可能在五月中旬舉行，時間點就在兩韓預定四月底舉行的領袖峰會之後。