列收賄案被告 韓檢傳喚前總統李明博

2018-03-07

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕南韓首爾中央地方檢察廳六日證實，已通知前總統李明博以被告身份，於十四日上午到案接受偵訊。李明博將成為繼盧泰愚、盧武鉉、朴槿惠之後，第四名遭檢方傳喚的前總統，這也代表尚在人世的南韓前總統全都因收賄而被定罪、起訴或刑事調查。據稱李明博的涉貪規模超過一百億韓元（約二‧九億台幣）。

傳李明博收賄逾百億韓元

此前，檢方五日突襲搜索兩名李明博親信（前廣播通信委員會委員長崔時仲、世中Namo旅行社總裁千信一）住家和辦公室，將兩人帶回偵訊。檢方認為，現年七十六歲的李明博二○○八至一三年擔任總統期間，涉嫌介入其親信、前青瓦台總務企劃官金伯駿收受國家情報院賄賂案；南韓法院一月已批准拘捕金伯駿和前青瓦台第二秘書金振模。

李明博同時也涉嫌實際掌控汽車零組件製造商大世汽車零件（ＤＡＳ），該公司會長為李明博的長兄李相恩，檢方懷疑ＤＡＳ是李明博小金庫，李明博涉嫌濫用職權幫助ＤＡＳ追回投資資金，並讓三星替ＤＡＳ代付鉅額訴訟費。二○○九年，李明博特赦因逃稅被判緩刑的三星集團前董座李健熙，當時即傳是三星「買到」總統特赦，但遭否認。南韓檢方一月已對ＤＡＳ搜索。

李明博另位哥哥、前國會議員李相得也因捲入國情院賄賂案，一月遭檢傳喚。李一月時已發聲明指控當局進行「政治報復」。