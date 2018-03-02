歐盟公布脫歐草案 2020與英國分手

2018-03-02

〔駐歐特派記者胡蕙寧／倫敦一日報導〕歐盟上月底公布的英國脫歐草案，正式提出英國徹底脫歐期限是二○二○年底前，以及北愛爾蘭續留歐盟關稅同盟等相關規定，遭英國首相梅伊公開拒絕。由於雙方歧見繼續擴大，一般認為談判前景堪憂。梅伊在國內若無法平息「硬脫歐派」議員逼宮，在歐盟又無法應對脫歐談判，她的首相寶座將岌岌可危。

歐盟公布的約一二○頁英國脫歐協議草案中，含括六大要點的一六八個主要條款，明確訂出英國過渡期自一九年三月二十九日開始，必須在二○年十二月三十一日，也就是歐盟長期預算計畫的截止日前結束，徹底脫歐。過渡期間英國將繼續「貢獻和參與」歐盟財政，必須遵守歐盟法規，以及其他二十七個成員國在該期間公布的新法，但不享有投票或決策權，也無權提名或選舉歐盟機構成員。英國認為，歐盟提出的過渡期過於急迫，要求延長。

歐盟版草案提出脫歐後的北愛可繼續留在關稅同盟，生效後也可在未來等英國找出解決方案後廢止。這將解決脫歐後北愛與愛爾蘭之間的「硬邊界」問題，但也將這燙手山芋丟回給梅伊。歐盟還建議在愛爾蘭設置「共同監管區」，要求梅伊簽署免除「硬邊界」的協議。這將讓北愛成為未來的一個英國「歐盟特區」，與本島產生「貿易邊界」。梅伊對此表示「無法接受」，因為這是讓英國被分割、破壞英國共同巿場並威脅國家完整性。

歐盟草案關於公民權部分，訂出旅英的歐盟公民或旅歐的英國公民，在脫歐日前住滿當地五年即可獲得永久居留權。但住在歐盟任一國的英國公民，在英國脫歐後將無法任意搬到所居國外的其他歐盟國。歐盟版草案中並未明確訂出英國脫歐的「分手費」，但規定若英國與歐盟在分手費、歐盟公民權等問題上有爭議，須由仍享有司法管轄權的歐洲法院（ECJ）裁奪。