捍衛台灣非中國 澳洲台人丟差

2018-02-20

〔編譯茅毅／綜合報導〕澳洲政府去年發布的二○一六年人口普查數據顯示，全澳的華裔人口逾一二一萬，中文已成為澳洲第二大語言。而據紐約時報十八日報導，中國移民的民族主義正在抬頭，不僅北京當局加大對未遵守「一個中國」原則的人士或企業的打壓力道，許多海外華人也在民間擔任北京的側翼，有台灣人在老闆或管理階層為中國人的職場，因為表達自己的台灣認同而丟了工作。對任何自視為台灣人、支持台灣獨立自主，或自然而然視台灣為國家的人來說，中國的意識形態就像永不散開的霧霾，已演變為一種極具威脅性且絕不容情的存在。

澳洲的華裔移民多半聚居在大城市，尤其是新南威爾斯州首府雪梨。紐時報導，有台灣女子在老闆或經理為中國人的企業上班或求職時，只是被動地說出「我是台灣人」、「台灣不是中國的一部分」，就遭直接或間接地解僱或羞辱，而這些受害者多半是持打工度假簽證來澳洲的台灣年輕女性。這類歧視和打壓的案例凸顯，北京不僅正如同澳洲官員警告般，正逐步干涉澳洲內政，中國民族主義也正擴散到海外的中國私人企業。

中國移民玻璃心 藉此向北京輸誠

十九歲的台灣女孩段曼姿（Man-Tzu Tuan）上月到雪梨一家中國人開的火鍋店上班，第一天經理就透過對講機問她：「台灣是不是屬於中國的？」她答：「當然不是啊！」半小時後她就被解僱。另一名台灣女孩楊雅婷（Yating Yang）在雪梨一家燒烤餐廳上班，也有客人問她是不是中國人，她說：「不，我是台灣人。」後來老闆再也沒有排過她的班。

許多中國老闆正公然違反澳洲的公平工作法律，基於政治觀點、國家出身或社會根源而歧視勞工，但香港浸會大學台灣社會學家李耀泰（Yao-Tai Li）指出，澳洲政府並未採取有效因應措施。澳洲的台灣學生、專業人才或從事服務業的勞工也觀察到，大多數強調民族主義的中國人都是「玻璃心」，容易被不同意見激怒。當地的台灣學者黃呂琛（Roger Huang）說，台灣人在澳洲因此被迫進行自我審查。澳洲台灣同鄉會會長林柏梧（Paul Lin）認為，在對台灣的立場上與北京保持一致，可能是中國移民向北京輸誠的方式。

澳洲經濟成長仰賴中國的貿易和投資，但中國移民也隨之而來，二○一六年已達五十一萬人，反觀台灣人仍不到中國人的十分之一，中國老闆可輕易地使謀職的台灣人感到遭排擠及處於弱勢。林柏梧強調，北京在澳洲的監控及干預行動愈來愈多，也愈來愈高明；若澳洲政府持續無所作為，中國將抹去台、澳共享的民主、人權和法治，並腐蝕澳洲的民主及平等文化與價值。