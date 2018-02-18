臉書違法蒐資 比利時將開罰

2018-02-18

若持續監控 將罰款1億歐元

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十七日報導〕比利時法院十六日裁定，美國社群媒體平台「臉書」（Facebook）持續追蹤使用者在其他網站上的行為，違反該國隱私法，若不停止相關監控，將開出每日二十五萬歐元（約九一八萬台幣）或總計達一億歐元（約三十六．七億台幣）的罰金。臉書歐洲公司已表示將提出上訴。

此事源起於魯汶大學（University of Leuven）針對臉書違法追蹤使用者網路行為所發表的研究報告，比利時隱私保障委員會（ＣＰＰ）稍後對臉書總公司及其在比利時的分公司提告，認為其侵害比國網友的個人隱私。原告指出，使用者只要登錄臉書介面，臉書透過cookies等技術即可讀取用戶的上網訊息，包括其帳戶名稱和密碼，違反比利時與歐盟的隱私保護法。

這項判決支持ＣＰＰ的主張。判決書要求，臉書必須刪除所有非法收集的比利時公民資料，包括不是臉書的用戶，否則將開出重罰。臉書也被要求必須立即停止追蹤比國網友瀏覽網頁等行為，並銷毀此前收集和儲存的所有資料。

比利時法院還認定，臉書在其他網站上所設的「按讚」和「分享」連接標示，也具有相同功能，讓從未登錄臉書的非用戶在完全不知情的情況下被追蹤，嚴重牴觸隱私法。

臉書對裁定失望 將提上訴

臉書歐洲公司公關副總裁艾倫（Richard Allan）對此表示失望，並將提起上訴，強調臉書使用cookies等技術有助於數十萬企業拓展業務，也完全符合業界規範。

號稱史上最嚴格的「歐盟一般資料保護規範」（EU General Data Protection Regulation，GDPR）即將於今年五月二十五日生效，艾倫表示，臉書歐洲總部已在研擬相關因應措施。臉書在歐洲屢次踢到鐵板，除多次遭歐盟警告無力控制假新聞，或涉嫌鼓勵極端團體外，收購美國手機應用程式WhatsApp後與臉書共享資訊，也遭德國、法國等歐洲國家懲戒。