反嘉年華性騷 巴西5女群募印刺青貼紙

2018-02-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕巴西於九日至十三日舉辦嘉年華會，在酒精及艷舞催情下，每年性騷擾事件層出不窮。一群當地女性今年效法北美及歐洲，發起名為「不即是不（No Means No）」的女權運動，發送反性騷的刺青貼紙，讓參與女性貼在肩膀、手臂及胸口上聲張理念。

巴西女子波黑斯（Luka Borges）及四名女性友人，透過社群媒體及募資網站，籌資印製寫有「不即是不」的刺青貼紙，包括英文及葡萄牙文樣式，迄今已獲三三五人捐款、六四四三美元（約十九萬台幣）款項，足以製作兩萬七千張貼紙，在里約熱內盧、薩爾瓦多、聖保羅及奧林達等嘉年華會上發放。

波黑斯抨擊，巴西充斥大男人主義，這項運動刻不容緩。女性上街穿著較清涼，往往成為男性的侵犯藉口。她與友人共設計四款「不即是不」刺青貼紙，去年開始在嘉年華會活動中發送。這些貼紙不發給男性，但歡迎他們的道德支持。

全球規模最大的里約熱內盧嘉年華會，每年都吸引數百萬人狂歡，但參與者往往會在無拘無束、性感奔放的氣氛下，未經同意就親吻及撫摸陌生人。波黑斯等人希望，在巴西婦女中強化「我的身體，由我作主（My Body, My Rules）」的觀念。

廿七歲女子史坦德指出，在過去的嘉年華會上，女性經常受到性騷擾而不自知，甚至習以為常，但近年來已開始了解「不即是不」的意義。十九歲女子法切蒂則表示，這刺青將防止任何人搞砸派對，令她覺得更安全。

南美每11分就有1女遭性侵

調查顯示，巴西去年嘉年華會的前四天，各地性侵案件投訴量相較於前一年同期暴增九十％。巴西十六歲以上女性有三分之一曾受過生理、口語及情緒上的傷害。高達九十九．六％的女性曾在街上受到言語騷擾。在南美洲國家，每十一分鐘就有一名女性遭性侵，僅有十％作出舉報。