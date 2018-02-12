冬奧露和平曙光？ 兩韓仍暗潮洶湧

2018-02-12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕朝鮮半島過去一整年戰雲密佈，卻因平昌冬季奧運會露出和平曙光。美國和南韓學者分析，北韓毫不吝惜向南韓伸出橄欖枝，包括邀請南韓總統文在寅出訪北韓等，實際上有其外交盤算，南韓不會冒著疏遠美國的風險與北韓親近；兩韓目前看似互動熱絡，但和平之路仍荊棘滿佈。

平昌冬奧的焦點，幾乎全落在北韓高規格參與，北韓領導人金正恩的胞妹金與正，十日代兄邀請南韓總統文在寅訪問北韓，更被視為兩韓破冰的轉捩點，但文在寅僅回以必須先「創造條件」。南韓釜山大學政治學教授凱利（Robert Kelly）分析，北韓的邀訪，「讓文在寅左右為難」，一旦應允，可能導致協防南韓的美國不悅；但若拒絕，兩韓恢復政治對話的機會更加渺茫。

凱利指出，北韓的目的在於讓已有嫌隙的美韓漸行漸遠，但他認為華府與首爾當局不會放任兩國同盟關係生變，因為美韓關係過去也時有興衰，其中不乏比此次「（北韓）口紅外交、魅力攻勢」更嚴峻的情況；況且，文在寅雖崇尚自由開明，但他「不是傻瓜、也不是賣國賊」，不會因為兩韓聯隊摘下奧運獎牌，或受邀訪問平壤，就輕易受到擺佈。

事實上，南韓前任總統金大中和盧武鉉，分別在任內與北韓前領導人金正日會晤，兩韓也時常共同參與高層級文化和體育活動，但這些努力都無法促使北韓暫緩核武計畫。澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT）安全與國際外交教授席拉庫薩（Joseph Siracusa）表示，北韓參加冬奧「沒什麼損失」，唯一任務就是「保持正常」，只要能做到這點，平壤當局即為「外交勝利」。

美國喬治城大學安全研究中心副主任麥斯威爾（David Maxwell）則說，北韓非常擅長「不勞而獲」，藉由此次冬奧契機，北韓「不必有所放棄，就可贏取外界認可，並獲得其所需的資源」。正因如此，眾多分析一致認為，兩韓當前和平態勢其實相當脆弱，難以為繼；在平昌冬奧和三月中旬帕拉林匹克運動會（帕運）結束，以及美韓聯合軍事演習恢復後，兩韓關係可能就會回歸常態。