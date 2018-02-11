二度被失蹤 桂民海「想待在中國」

2018-02-11

桂民海稱主動要求與媒體見面

〔編譯張沛元／綜合報導〕上月遭中國公安帶走後下落不明的香港銅鑼灣書店的瑞典籍股東桂民海九日現身，在中國一處看守所向媒體指控為其自由奔走的瑞典政府把他當做與中國對抗的「棋子」，甚至宣稱考慮放棄瑞典國籍與只想待在中國。儘管桂民海自稱主動要求與媒體見面，但人權倡議人士表示，桂民海這番發言是中國精心編排的戲碼，不可盡信；瑞典政府則說，不會改變持續施壓中國釋放桂民海的立場。

五十三歲的桂民海在中國公安部的安排下，於浙江寧波的看守所接受部分台港中媒體訪問，歷時二十分鐘；桂民海現身時未著囚服，看似神態輕鬆，但卻以「炒作」、「鼓動」與「唆使」等負面字眼形容致力營救他的瑞典政府，責怪瑞典害他二度觸法，甚至自認淪為今年將舉行大選的瑞典政府給北京添麻煩的「棋子」。宣稱在中國的生活「自由、幸福」、不想離開中國的桂民海說，他看透了瑞典政府，若瑞典持續製造麻煩，「我可能考慮放棄我的瑞典國籍」。

桂民海表示，瑞典政府自他去年交通肇逃案刑滿獲釋後就不斷與之接觸，表達關心與願意協助他返回瑞典，罔顧他仍有非法經營案在身、依法不得離開中國，而他本人也禁不起瑞典方面的「唆使」，於上月二十日在兩名瑞典外交官的陪同下從寧波到上海再搭高鐵前往北京，以便伺機離開中國，如今他對此深感後悔。桂民海在高鐵濟南西站遭公安帶走，並因隨身攜帶有疑似涉密資料而被以涉嫌為境外非法提供國家機密與情報的罪名拘留。根據中國法律，該罪名若定罪，最少可判五年，最重死刑。

瑞典：持續施壓中國釋放桂民海

瑞典外交部稍後表示，桂民海的發言不會改變瑞典政府施壓中國放人的立場，瑞典政府並將持續要求給予瑞典公民（指桂民海）與瑞典外交工作人員與醫療人員見面的機會。瑞典官方稍早曾怒控中國政府以「野蠻」手段干預瑞典領事館對桂民海的支援，並要求中國放人；中國外交部回嗆瑞典勿干預中國司法。除了瑞典，美國、德國與歐盟也呼籲中國釋放桂民海。

儘管桂民海宣稱與媒體見面是出於主動並非被迫，但中國觀察家與人權倡議人士卻不以為然，大呼桂民海的發言「超現實」。國際特赦組織中國研究員倪偉平說，桂民海擺明就是被迫自白，他多次提及的「鼓動」正是中國官媒在銅鑼灣書店事件中指控瑞典政府的用詞；從桂民海在遭拘留期間說出這番話、他無法取得法律協助與無法自選律師來看，桂民海的發言不值得盡信。

香港銅鑼灣書店因販售中國禁書而遭北京當局打壓，書店股東與員工等多人在二○一五年時陸續失蹤，包括身為股東之一的桂民海。桂民海稍後現身中國媒體，坦承自己多年前在中國酒駕致人於死後肇逃，並為此坐牢兩年，去年十月獲釋。