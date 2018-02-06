星國航展美推銷軍火 籲東南亞對中「硬起來」

2018-02-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務院主掌對外軍售的代理助理國務卿凱達諾（Tina Kaidanow），六日將率團出席一連六天的「新加坡航空展」，預計將竭盡全力，向東南亞各國兜售美製武器，並趁機呼籲各國對強鄰中國「硬起來」。分析另指出，美國今年可能會聯合澳洲、印度和日本，以多種行動確保南海的航行自由，以抗衡片面聲稱擁有南海主權的中國。

川普政府去年十二月公布的國家安全戰略中，對抗崛起中的中國，被列為重大任務，這意味著美國將提高其在「印度︱太平洋」區域的存在感，美方去年出售海防巡邏艇予越南，以及擬於三月派遣「卡爾文森號」航空母艦停靠越南等，均彰顯美方企圖。此次赴新加坡兜售美製武器的凱達諾也表示，越南將可憑藉美國提供的配備，「提升領海警覺性」。

促東協捍衛「自由航行權」

事實上，凱達諾此行另一個重點是，敦促東南亞國協（ASEAN）成員國捍衛南海的「自由航行權」。她在未點名中國的情況下指出，「我們努力維持航行自由等非常重要的國際規範，也鼓勵（東協）各國發揮團體力量，在南海航行自由、反恐等區域議題上，強悍地表達心聲」。對於中、俄兩國也積極推銷自家武器，凱達諾強調，「美國貨不僅品質最優良，供給數量也難以匹敵」。她也認為，東南亞各國應該向美購買武器，「不僅為了安全，也為了區域平衡」。

料將聯手澳日印發聲明

另一方面，「美國之音」（VOA）報導，美國、澳洲、印度和日本今年可能會避免直接挑戰中國的南海主張，改以發表堅定聲明、襄助與中國有領海紛爭的國家，以及在爭議海域舉行聯合演習，以確保南海「暢行無阻」。澳洲狄肯大學戰略經營教授歐爾（Stuart Orr）推測，美國將帶頭在南海「刷存在感」，印度的角色第二重要，日本和澳洲則會提供高層級的後勤支援。

新加坡南洋理工大學「拉惹勒南國際關係學院」資深學者胡逸山（Oh Ei Sun）指出，川普迄今已五度指派軍艦駛入南海，而日本也可望跟進。今後日本將更頻繁派遣軍艦參與共同演習，以及為東南亞各國提供訓練。