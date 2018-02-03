俄搶擴軍北方四島 日本跳腳

2018-02-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯總理梅德維傑夫一月卅日發布政府命令，將把與日本間存在主權爭議的南千島群島（日方稱北方四島或北方領土）之一的伊圖魯普島（日方稱擇捉島）民用機場，改成軍民兩用機場，即莫斯科已批准可在該島派駐戰機，甚至可能在島上駐防大規模的空軍部隊，恐對今後兩國在此一領土爭議的談判上造成影響；對此，日本政府一日已循兩國外交管道表達遺憾，內閣官防長官菅義偉二日並在記者會中表示抗議，指俄軍疑似在北方四島加強軍備，「不符我國立場」。

北方四島領土爭議乃日、俄迄今仍遲遲未簽署二戰和約的主因，該擇捉島機場於二○一四年完工，可起降中型噴射機。目前尚不清楚俄國是否將常駐軍機。

由於日本政府去年十二月決定引進美國製陸基「神盾」飛彈防禦系統，引發莫斯科強烈抗議，使日、俄緊張情勢升高，俄方擔心美國以防範北韓為藉口，利用日本為基地，強化美國在北亞的軍力，故前述俄軍消息人士說，俄方尤其關切，日方擬在其東北地方的秋田縣及山形縣部署更多陸基神盾。日、俄原預定六日舉行兩國外交部次官級協商，討論兩國可在四島上具體合作哪些經濟活動。

莫斯科視包括北方四島在內的千島群島扼軍事要衝，拱衛俄軍戰略核潛艦的主要據點鄂霍次克海，故加快把該群島軍事化的速度，二○一六年在四島中的擇捉、國後島（俄方稱庫納希爾島）各部署其海軍最新型地對艦飛彈—射程三百公里的「堡壘（Bastion）」、一三○公里的「舞會（Bal）」，去年並舉行軍演。據日媒報導，俄軍在北方四島約駐紮三千五百兵力，亦準備在千島群島的馬圖阿島興建海軍基地，去年二月更傳出俄軍將於一年內在該群島新部署一個師團。

蘇聯時期，蘇軍在北方四島上的兵力一度約達兩萬，擇捉島上更常駐廿幾架其最新型的米格機，惟一九九一年蘇聯崩解後，四島僅剩守備部隊，兵力也銳減。