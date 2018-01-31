中國「駭」非洲聯盟 被爆長達5年

2018-01-31

中國大使稱危言聳聽

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕法國世界報上週引述數名「非洲聯盟（ＡＵ）」匿名消息人士說法，指出中國竊聽監控非盟位於衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的總部大樓長達五年。報導稱自二○一二年該大樓落成以來，電腦系統每天凌晨都會自動備份機密資料到中國上海，直到一七年一月才被發現。對此，中國大使曠偉霖二十九日首次公開駁斥相關說法，稱其「危言聳聽」、「荒謬可笑」；非盟則拒絕評論此事。

牆內桌內 發現竊聽器

據報導，作為象徵中非友誼「禮物」的非盟總部大樓，樓高十九層，二○一二年一月落成，耗費兩億美元，全由北京出資、中國國營企業中國建築工程總公司興建。根據世界報指出，從一二年一月至一七年一月，每天零時至二時都會出現資料傳輸高峰，工程師發現該組織的機密資料一直被複製到位於上海的伺服器，於是更換總部大樓的電腦伺服器、加密所有電子通訊、不再使用國營「衣索比亞電信（Ethio Telecom）」服務，還另外加裝設備提升資安。報導指出，衣國網路安全專家也在總部大樓的牆內和桌內，發現竊聽器並予以清除。

世界報的報導獲得英國金融時報證實。金融時報指出，中國駭入非盟總部事件，凸顯出非洲國家允許中國企業為個別國家興建電信骨幹的風險。非洲大部份電信公司的基礎建設都是由中國的華為與中興兩家企業承包，但美國以國安為由，限制這兩家中企在美國的投資。

對此，中國大使曠偉霖二十九日在非盟峰會場邊表示，「我認為這則報導危言聳聽，但也十分可笑與荒謬」，聲稱該篇在峰會前夕刊出的報導「將傷害世界報的形象」，但不會損及中國與非洲的關係。

與此同時，非盟委員會主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）試圖淡化相關指控，宣稱「他沒有看到非盟總部大樓出現間諜活動的證據」。衣索比亞總理德塞里根（Hailemariam Desalegn）說，「沒什麼好竊聽，我不相信這報導」。

金融時報說，這起事件發生一年後仍然被當成祕密沒有曝光，加上非盟未能公開指責中國的行徑，顯示中國已在中非關係取得優勢地位。肯亞首都奈洛比一名投資分析師告訴金融時報，非洲有一種理論指中國是耶誕老人，但中國不是；這起事件令人警覺，也暴露出非洲根本沒有籌碼與中國抗衡。

金融時報引述一名非盟官員說法，除了網路安全，非洲還有許多議題須和中國協商解決。積極深入非洲投資的中國，經常提供非洲各國低息貸款、贈與建築設備。二○一六年，中非貿易額便已高達一千四百九十二億美元。