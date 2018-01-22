反制中國 日戰機部隊擬擴編

2018-01-22

〔駐日特派員林翠儀／東京二十一日報導〕為迅速應對中國的威脅，日本防衛省擬擴編航空自衛隊的戰機部隊，由現有的十二隊增為十四隊，其中最靠近西南離島的九州宮崎縣新田原基地，不僅將擴增一支飛行隊，也考慮部署美軍陸戰隊的垂直起降匿蹤戰機F-35B。

可迅速應對西南離島戰事

日本「產經新聞」二十一日報導，這項擴編計畫可望成為日本政府今年內修定「防衛計畫大綱」的焦點之一。據報導，日本航空自衛隊由北海道到沖繩縣共有千歲、三澤、百里、小松、築城、新田原及那霸等七個基地，共部署十二支飛行隊（中隊），每支飛行隊編制約二十架戰機，其中位於青森縣的三澤基地，目前僅有一支F-2飛行隊，未來從美國採購的四十二架F-35A戰機交機後，將分成兩支飛行隊，全數部署於三澤基地。

F-35A戰機全數部署在三澤基地

另外，位於宮崎縣的新田原基地，現有一支F-15飛行隊，未來預定增設一支飛行隊，並考慮部署可垂直起降的F-35B戰機。報導指出，一旦中國侵略西南離島，新田原基地部署的F-35B將可快速應對，利用離島上跑道較短的民間機場，更易於進行平時的警戒監視。

報導也指出，防衛省考慮改裝直升機護衛艦「出雲號」，成為可供F-35B起降的航空母艦。未來出雲號若搭載新田原基地飛來的F-35B戰機在東海巡航，並進行艦上起降訓練，將可強化對中國的嚇阻力及應對力。