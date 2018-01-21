罹難32年 教師太空人遺願達成

2018-01-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕一九八六年一月二十八日美國「挑戰者號」太空梭，發射升空後七十三秒爆炸，造成包括首名「教師太空人」克莉絲塔．麥克奧立夫（Christa McAuliffe）在內七名太空人全數罹難。三十二年後，美國非營利教育組織「挑戰者號中心」（Challenger Center）十九日證實，太空人阿卡巴（Joe Acaba）和阿諾德（Ricky Arnold）即將完成麥克奧立夫的遺願，在國際太空站拍攝四項科學實驗的影片並公布於該組織網站，延續科學教育使命。

阿卡巴和阿諾德將進行麥克奧立夫最初提出的六項科學實驗當中的四項，所拍攝的影片預定今年春季公開，這些主題分別是泡泡、牛頓定律、無重力狀態下的液體、層析法。阿卡巴表示，他們「希冀藉此啟發下個世代的教育工作者和太空探險家」。

阿卡巴目前已在國際太空站工作，預定二月底返回地球；阿諾德則預定三月出發。他們在二○一四年獲選成為航太總署「教育家太空人」之前，都曾在中學教授數學和科學；阿卡巴任教於美國佛羅里達州，阿諾德則任教於羅馬尼亞。

航太總署表示，這是「榮耀與紀念麥克奧立夫與所有挑戰者號太空人的不可思議方式」。當時卅七歲的麥克奧立夫原本是高中教師，教授歷史、法律和經濟，她參與一九八四年雷根政府創立的「教師太空人」計畫，提出在太空拍攝六項科學實驗的構想，表白「雖然我無法以職業太空人之姿重啟人生，但我能以教育工作者之姿，結合太空科學和歷史」，自一萬一千四百多名申請者當中脫穎而出，成為美國首名「平民太空人」暨「教師太空人」。