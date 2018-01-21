CIA內鬼害死20線民 在俄美諜告急

2018-01-21

中俄互通有無 美情報網災情恐擴大

〔編譯周虹汶／綜合報導〕疑似兼當內鬼而在十五日被捕的美國中央情報局（ＣＩＡ）五十三歲華裔前幹員李春興，涉嫌把美方情報通訊網絡洩漏給中國政府，外界至今才知至少有廿位ＣＩＡ線民因他喪命。但根據美國國家廣播公司（ＮＢＣ）獨家掌握到的最新消息，美國情報網災情可能不只於此，因中國向與俄羅斯交好並互通有無，美國潛伏俄國的間諜們皆可能面臨蒙難危險。

ＮＢＣ十九日報導指出， 美國聯邦調查局 （ＦＢＩ）與ＣＩＡ專案小組最初調查研判，美方秘密情報通訊系統（covcom）遭人滲透，可能是中國政府在李春興幫助下得手；後來居然得知，俄國情報官員與中方夥伴參加聯合訓練會議後，竟回報「我們拿到covcom的豐富資料了」。

因洩密身分曝光 受害人數待查

美國官員匿名告訴ＮＢＣ，美方派到俄國的間諜若因李春興洩密而身分曝光，被捕被殺都有可能，受害人數至今還在確認。謹慎起見，ＣＩＡ已暫停美方人員在中國的間諜活動，並已變換它與布局在世界各地的情報人員溝通模式。報導並指出，ＣＩＡ之前的訊息交換手法「原始到令人震驚，極易遭中國滲透」。

李春興具美國與香港公民身分，一九九四年進入ＣＩＡ，二○○七年離職並移居香港，改為日商傑太日菸國際公司（ＪＴＩ）工作。但ＦＢＩ一二年得知他把ＪＴＩ資料拿給中國情報官員，加上他還幫中國共產黨高官投資的拍賣行工作，因此起疑；卻為避免打草驚蛇，布局到近日才收網。

非法保留機密 難定李春興的罪

全案發展被美國政府高度保密，政壇只有少許高層獲知多年秘辛。外界目前從法院文件僅知，ＦＢＩ一二年潛入李春興赴美期間下榻的旅館房間後，發現他的筆記型電腦存有ＣＩＡ臥底探員及線人姓名。ＮＢＣ指出，李春興因此被控非法保留機密資訊，而非間諜罪，因證據不足而難以後者起訴之，況且美方也不會想把資料拿上法庭昭告天下。