朝鮮半島解凍 美軍仍增援機艦

2018-01-16

B-2轟炸機、卡爾文森號赴韓

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國與南韓雖然已經同意將原訂三、四月舉行的兩項聯合演習延後，為下月開幕的南韓平昌冬季奧運會營造和解氣氛，但據報導，美方針對北韓的軍事動作並未停歇，正加派B-2匿蹤轟炸機、「卡爾文森號」航空母艦打擊群和大型兩棲突擊艦「黃蜂號」。

紐約時報報導，隨著平昌冬奧在即，五角大廈擬加派特種部隊開赴朝鮮半島，有美方官員認為，這是第一步，最終可能會組建成一支駐韓特遣部隊，類似在伊拉克和敘利亞的那種部隊。美國特種作戰司令部司令托馬斯二日還在一場會議中表示，一旦朝鮮半島緊張情勢加劇，五或六月將有更多特種部隊人員從中東地區調往朝鮮半島。

最終可能組建駐韓特遣部隊

紐時報導還提到，美國陸軍參謀長米利則在國防部最近的幾場會議上一再強調，必須為與北韓開戰做好準備。美軍今年的演習還將考慮到可能在北韓遭化武污染的環境裡作戰，以及如何反制大規模毀滅性武器的任務，而近幾個月來的演習中，還包括模擬奪取核武或進行秘密傘兵空降的行動，在在反映出因應北韓出現緊急情況的可能性。

美國太平洋空軍上週宣布，從密蘇里州懷特曼空軍基地調派三架B-2駐防關島，一起移防的還有約兩百名空軍人員，旨在提供領導階層「維持區域穩定的嚇阻選項」。美聯社報導，華府很可能欲藉此確保冬奧期間不會出亂子，同時讓平壤了解，美方決定把前述聯合軍演延期，絕非對北韓示弱。美國參謀首長聯席會議聯合參謀部主任麥肯錫中將十一日強調，這些部署不只是對朝鮮半島情勢發出訊號，對全太平洋地區都有影響。

可搭載核武的B-2乃美軍現役最先進的轟炸機，亦是全球已知唯一能投放GBU-57「重型鑽地炸彈（ＭＯＰ）」的飛機，而ＭＯＰ為美國空軍目前最大的炸彈、重達一‧四萬公斤，能深入地底摧毀加固的地下坑道及碉堡，乃針對北韓領袖金正恩發動「斬首行動」的利器。

而就在美軍宣布前述B-2相關部署前幾天，卡爾文森號才從西太平洋啟航，據南韓媒體報導，在平昌冬奧二月九日開幕前，該航艦打擊群將駛抵朝鮮半島近海，平壤此前還批評美國計畫再派「史坦尼斯號」從華盛頓州布雷默頓海軍基地前來，加上以日本橫須賀為母港的「雷根號」航艦，屆時在象徵和平、友好的奧運期間，區域內可能有多達三個美軍核動力航艦打擊群。