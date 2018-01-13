虛擬貨幣少女出道 只收比特幣

2018-01-13

〔編譯茅毅／綜合報導〕虛擬貨幣熱潮正席捲全球，日本娛樂經紀公司「灰姑娘學院（Cinderella Academy）」近來組成一個名為「虛擬貨幣少女」的新女子流行樂團，八名成員都穿女僕裝、戴著像職業摔角選手的毛面具，只露出眼和嘴部，面具上還有兩個像耳朵的毛絨球，每人各代表不同的虛擬貨幣，宣稱其成軍目的在於「增進民眾對個人理財、『比特幣』及其他加密貨幣的認識」，十二日並在東京一家連鎖樂器行內的演唱會場地，獻上公開演出的處女秀，並發表其出道首支原創單曲「月亮與虛擬貨幣和我」。

該偶像團體乃同經紀公司旗下另一女團「星座百景」的衍生團體，八名團員分別代表「以太幣」、「瑞波幣」、比特幣、新版比特幣的「比特幣現金」、「小蟻」、「萌奈幣」、「艾達幣」、「新經幣」這些正夯的虛擬貨幣，可從她們戴的面具來分辨。

至於粉絲參加該樂團活動的入場費、購買其周邊商品，均限用比特幣付款，付○．○○一比特幣（約四四七元台幣）即可與其中一名團員合影、握手，還能小聊一下，連團員表演的部分報酬，也以比特幣支付，故團員白濱妃奈乃說，發薪日前一天的比特幣價格行情，令她既期待又怕受傷害。

據報導，該樂團的成立宗旨還提到，儘管虛擬貨幣正變成金錢遊戲，但它其實不只是投機的工具，也是能「開創璀璨未來的技術」，可透過演藝、娛樂的方式來推廣。前述單曲的歌詞像是「小心你的密碼！別用同一組！」在於透過流行歌曲以「寓教於樂」的方式，提醒民眾注意「虛擬貨幣首次公開發行（ＩＣＯ）」的詐騙陷阱、申請兩階段認證、小賺後恐大賠等，並非鼓勵大眾投入虛擬貨幣市場。

一名四十六歲的男粉絲坦承，「我對比特幣與其他加密貨幣一無所知，但我想確定手頭有一些，好再參加演唱會與買周邊商品。」另一名四十二歲的男粉絲說，該女團引領他進入加密貨幣的世界，「我想不妨試試看」，虛擬貨幣可以是「讓生活更方便又有趣的催化劑」。日本由金融廳負責監管虛擬貨幣，自二○一七年起，即許可作為合法的支付方式，反觀南韓政府十一日傳出擬立法禁止這類貨幣的交易，比特幣價格亦應聲下跌。