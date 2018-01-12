接受通俄門約談？ 川普：不可能

2018-01-12

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十日一改稍早承諾願意與通俄門案檢調人員見面的承諾，指稱目前沒有證據證明他的競選團隊與俄羅斯串謀影響總統大選，所以他「不大可能」就通俄門案接受調查人員的約談。

與穆勒會面？ 回應跳針

川普十日在白宮與來訪的挪威總理索柏格舉行的共同記者會上，被追問是否願意與調查通俄門案的特別檢察官穆勒會面時，不斷顧左右而言他，先是說「我會和律師談談」，之後又一再強調調查人員沒有發現他的競選團隊與俄羅斯在干預總統大選上串謀的證據。川普說，他等著看會有何發展，但當兩者間並無串謀，也沒有人發現在任何階層上有串謀，「你所謂的約談看似不大可能發生」。

穆勒的調查團隊曾表達有意與川普一談，但尚未敲定細節。川普曾斥通俄門調查為籠罩其政府的「假陰霾」與「民主黨騙局」；但在去年六月，當遭川普革職的聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長柯米在國會作證時說川普曾要求他效忠後，川普除了否認曾有效忠要求，還說他「百之分百」願意在宣誓的情況下訴說他的版本的實情，及他「樂於」與穆勒談談。川普的律師團也說過，願意配合與通俄門調查有關的要求。

柯米曾稱川普要求他放弗林一馬，此爆料引發川普是否妨害司法的質疑。據信穆勒將會調查川普及其權力核心幕僚是否企圖妨害司法，川普遭穆勒訊問的傳聞因此甚囂塵上。對經常宣稱自己並未因通俄門遭到調查的川普而言，與穆勒見面並接受訊問，有其法律與政治風險。前總統柯林頓之所以遭國會彈劾，正是因為他對檢方提供帶有誤導性質的證詞，被控作偽證與妨害司法。