歐普拉選總統? 川普：我會擊敗她

2018-01-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）七日獲頒第七十五屆金球獎終身成就獎，感言動人心弦，立刻引來「＃歐普拉二○二○年」選總統呼聲。不過，美國總統川普九日表示，歐普拉應該不會參選，就算她真的參選，「我會擊敗歐普拉」。

現年六十三歲的歐普拉，集美國電視脫口秀主持人、製作人、投資家、慈善家等於一身，廿八億美元身家是美國最具影響力的非洲裔人士之一，曾九度入選美國《時代》年度百大人物，甚至超越美國首位非裔總統歐巴馬的八次入圍。

她七日發表的感言，以從小敢夢不敢想的黑人女子出頭一事開場，如今成為金球獎終身成就獎首位黑人女性得主，她認為「說出你的真相，是我們大家擁有的最有力工具」，「飢渴地致力於揭發絕對真相，讓我們不至於漠視貪腐與不義，還有忽視暴君、受害者、祕密及謊言」。她話鋒一轉，力讚「＃我也是」反性騷或勇敢說出被性侵的受害者，直言「大權在握的男性粗暴破壞文化」，女性不敢發聲的年代已過去，期待兩性為真正平權共同奮鬥的「嶄新日子」來臨。

「2000年曾考慮找她搭檔」

同屬演藝圈重量級人物的梅莉史翠普，立刻拱她選總統。不過，為民主黨站台募款的歐普拉一直否認有白宮夢，但其上述發言與時政環環相扣，且在在踩到常指控媒體做「假新聞」、也是多名「＃我也是」指控者口中的超級豬哥的川普痛腳。

二○○○年曾想找歐普拉搭檔角逐的川普，九日眼看歐普拉氣場強大，向媒體表示「我和她很熟」，但「我不認為她打算參選」，而且「我會擊敗她」。