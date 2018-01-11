美新核武政策 發展小型核彈

2018-01-11

「讓核武更小、更可以動用」

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國川普政府計畫放鬆使用核武的自我節制，並且發展降低毀滅力的較低當量核彈頭配備於「三叉戟二型」（Trident D5）潛射飛彈，以便消除使用核武的心理障礙。軍備管制專家批評，這種「讓核武更小、更可以動用」的思維，將升高爆發核戰的可能性。

專家批升高爆發核戰可能性

五角大廈研擬中的新「核武態勢評估」報告，是美國八年來首次檢討核武在安全戰略中所應扮演角色，預計在總統川普一月底發表國情咨文後公布。根據瀏覽過最終版草稿的前政府官員沃夫薩爾（Jon Wolfsthal）說法，新核武政策遠比歐巴馬政府時期強硬，將放寬美國使用核武的條件，凡是造成大規模傷亡的非核攻擊，或者針對關鍵基礎設施與核指揮控制站的攻擊，都會遭到美國核武反擊。武器管制提倡者也警告，發展較小規模、更「可用」核武將升高核戰爆發可能性，尤其是在喜怒無常、隨時都以炫耀美國武力向對手國家攤牌的川普執政下。

意在嚇阻俄、北韓、中國

曾經擔任前總統歐巴馬的武器管制與禁核擴散事務特別助理的沃夫薩爾說，最終版草稿刪除了前面幾個版本中更強硬主張，如開發可攜帶核彈頭的高超音速滑翔載具、撤銷美國不會以核武對付非擁核國的承諾等。但是，撰寫報告者仍然釋放清楚的嚇阻訊息給俄羅斯、北韓和中國，強烈表明只要企圖使用核武就會招來嚴重後果，「不過他們做得過頭之處在於，提出美國有必要開發兩款新型核武，讓這樣的嚇阻有可信度。」

配備在三叉戟二型飛彈

他說，草稿中提出的改良版三叉戟彈頭，僅具備初級核分裂彈頭，毀滅力減小，但即便如此，由於美國已經擁有B61重力核彈和空射巡弋飛彈等低當量核武，開發此改良版彈頭仍屬「完全沒必要」；他還批評，規劃在新哥倫比亞級彈道飛彈潛艦部署低當量「戰術」武器「相當愚蠢」，因為有暴露潛艦位置之虞，「從海軍戰略的觀點來看是行不通的。」

規劃者認為，一旦與俄羅斯在北大西洋公約組織（NATO）盟國區域東側爆發衝突，俄羅斯會仗著美國不敢輕易動用大型彈頭的武器，在衝突之初就使用戰術核武彌補其傳統武力的相對弱勢，因此需要開發低當量彈頭用於海基彈道飛彈，嚇阻俄羅斯在東歐起衝突時使用戰術彈頭。

反戰人士斥「冷戰思維」

美國民間機構「武器管制協會」執行主席金波（Daryl Kimball）指出，開發新核武是「危險、冷戰思維」，「美國已經擁有多種核武力，而且沒有證據顯示更具可用性的武器能夠強化對敵方的嚇阻力，或者迫使他們在使用武器上作出不一樣的選擇」；他也警告，放寬使用核武條件，「即使是使用小量核武都會帶來大災難」，威脅以核武攻擊反制新型「不對稱」危害不僅沒有必要，將增加使用核武的風險，也會使他國更容易合理化擁有核武。