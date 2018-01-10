冬奧融冰 兩韓同意軍事會談

2018-01-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕朝鮮半島和平露出曙光！在暌違逾兩年後，南北韓九日在交界處的板門店舉行高層級官方會談，雙方談判代表展現良好互動，會後並發表聯合聲明，強調雙方願意透過對話和協商解決兩韓間的問題，北韓允諾高規格參加南韓主辦的冬季奧運，並同意舉行軍事會談；但南韓要求在春節期間舉辦韓戰離散家庭團聚，並沒有納入聲明中。雙方更敲定，十日起正式恢復中斷近兩年的西海地區軍事熱線。

近年因北韓擴大核武計畫而針鋒相對的南北韓，在北韓領導人金正恩年初主動破冰，表明願意參加下月九日開始的南韓平昌冬奧後出現轉圜，雙方重啟專線敲定先行就參賽細節進行會商。這場國際矚目的融冰之會於九日登場，南韓統一部長趙明均、北韓祖國和平統一委員會委員長李善權各率領五名官員，後者於當地八時三十分步行跨越北緯三十八度停戰線，進入板門店南韓一側的「和平之家」，展開會談。

雙方代表團一開始即展現善意，互相握手及祝賀新年恭喜後，一改過去一襲軍裝，改為身穿西裝並別上金日成和金正日肖像徽章的李善權，稱人民強烈希望看見韓朝友好對話及改善關係，才促成此次會談，盼雙方誠懇地談出成果，送給全民族新年第一個賀禮。趙明均則盼雙方帶著耐心與毅力對話，並期待在北韓等各國嘉賓與會下，讓平昌冬奧成為代表和平的體育盛事。

隨後的五對五對談，主要討論冬奧參賽事宜，雖然會議不對外公開，但南韓青瓦台可透過內部閉路電視影音掌握狀況，北韓主席宮亦可透過現場傳送聲音同步監控，而趙明均和李善權則在全體會議結束後，另外舉行兩人單獨對談。雙方中午前往板門店北韓轄區的「統一閣」用膳，南韓統一部副部長千海成出面向媒體表示，北韓代表團已同意派出「高規格」隊伍參加平昌冬奧。

北韓將高規格參加冬奧

韓聯社指出，北韓奧運組織委員會官員、運動員、啦啦隊、藝術公演團、媒體團、參觀團和跆拳道示範隊將共襄盛舉，金正恩的胞妹、北韓勞動黨政治局候補委員金與正也可能隨團訪問。南韓另提議，韓朝選手在冬奧的開幕和閉幕式上共同進場，並儘早召開紅十字會談，趕在適逢農曆新年的冬奧期間，促成因韓戰而分離的家庭團聚。根據聯合聲明，北韓參加冬奧的後續問題，將以書面形式繼續進行磋商。

除了冬奧事宜，南韓也打鐵趁熱提議召開軍事會談，以防範一觸即發的軍事衝突，南韓的提議獲得北韓應允，且北韓也指出，韓朝雙方必須透過對話和協商取得和平。事實上，除了趙明均和李善權外，韓朝雙方八名官員九日下午繼續會談，並進一步化解軍事對立，在確認西海地區的軍事熱線暢通後，雙方將於十日上午八時恢復通話。該專線是北韓前年二月為回應南韓停止開城工業區營運而中斷，此次恢復，被認為是方便雙方聯繫配合，方便北韓冬奧選手經陸路抵南韓。

南韓外交部發言人盧奎德（譯音）九日表示，由於南韓此前因北韓試射飛彈，禁止眾多北韓官員入境南韓；為了冬奧順利舉行，南韓不排除暫時撤銷部分制裁，但相關決定會與聯合國安理會及其他相關國家一同討論。