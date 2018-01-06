山寨也瘋狂！虛擬貨幣「狗狗幣」市值飆破347億

2018-01-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕受虛擬貨幣「比特幣（Bitcoin）」影響而誕生的「狗狗幣（Dogecoin）」，與主要作為投資理財的比特幣不同，是人們在網路上「給小費」作為回報的低價「網路貨幣」，近年來引發投資熱潮，總市值已達11億7000萬美元（約347億台幣）。

非投資 狗狗幣用來贈送、打賞

狗狗幣的標誌圖像是網路一隻超萌的日本柴犬，正好傳達它無厘頭的誕生過程。2013年底，美國波特蘭市的程式設計師馬克斯（Billy Markus），希望創造出更為人們廣泛使用，而非投資客炒作的數位加密貨幣，重新排列比特幣源代碼後創建了狗狗幣。這種貨幣迅速成為網際網路經濟模式一環，主要歸功於網友喜歡把它用作「贈送、打賞」，以表達謝意和分享。

獲得狗狗幣的方法除了網友間餽贈、交換外，也可透過線上購買或自行挖掘。特別的是，狗狗幣的總量上限達1000億枚，遠高於比特幣的2100萬枚，再加上流通性高、具娛樂性，以及價格低廉等特點，讓它在交易市場持續紅不讓，成交量傲視所有虛擬貨幣。繼上月飆漲逾400%後，5日的交易價格來到1狗狗幣兌0.01036美元，總市值衝破347億台幣。

隨比特幣升破1萬5000美元，其他「比特幣衍生品」行情亦看俏，例如，以太幣（Ethereum）的價格4日首次突破1000美元。

總部位於香港的商品和數字資產商行Octagon Strategy總經理查普曼（Dave Chapman）藉此指出，對於數位加密貨幣的入門者來說，最具知名度的比特幣或以太幣的價格「高不可攀」，相較之下，狗狗幣的低廉和實用遂成為其價格飆升的主因。

據CoinMarketCap統計，數位加密貨幣總市值約7500億美元，比特幣就佔40%。查普曼另舉例道，6000美元可以買到2000枚瑞波幣（Ripple），卻連半枚比特幣都買不起，「但投資者普遍喜歡擁有完整的東西」，這就是狗狗幣狂飆的另一原因。