不再恐懼 西藏導演逃抵美國

2017-12-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕瑞士人權組織「記錄西藏」（Filming for Tibet）二十七日發表聲明指出，西藏人權份子暨電影製片人頓珠旺青（Dhondup Wangchen，譯音）已逃離中國，並抵達美國舊金山與他的妻子及四個孩子團聚。他的支持者形容此行為「艱鉅及冒險之逃亡」，但並未透露逃亡細節。

「記錄西藏」證實，現年四十三歲的頓珠旺青已於廿五日下午抵美，美國政府二○一二年已批准給予他政治庇護。該組織引述他的話表示：「這是我多年來首次享受安全與自由的感覺。我要向幫助我的每個人致謝，令我得以再次擁抱妻兒。然而，我也為拋開我的國家西藏感到痛苦。」

頓珠旺青於二○○八年三月因為拍攝西藏紀錄片《不再恐懼》（Leaving Fear Behind），與藏僧助手果洛晉美（Golok Jigme）遭到青海當局逮捕，他在片中訪問多名藏人，講述他們對西藏流亡領袖達賴喇嘛的愛戴。該片總長二十多分鐘，配有英文字幕，於北京奧運期間秘密地對一群外國記者放映。

為此，頓珠旺青遭判刑六年，罪名是煽動分裂國家。在他入獄期間，國際特赦組織等人權團體致力呼籲北京將他釋放。保護記者協會於二○一二年頒予他國際新聞自由獎。紐約時報則稱他的紀錄片為「對中國政府不加掩飾的樸實控訴」，他的流亡藏人表哥杰炯次成（Gyalijong Tsetrin）則在瑞士創建「記錄西藏」，對西藏電影人表達支持。他於二○一四年獲釋後仍遭當局嚴密監控，不准離開西藏與他海外的親人團聚。

針對頓珠旺青抵美一事，中國外交部發言人華春瑩在記會上回應不知此事。美國眾院民主黨領袖裴洛西則推文表示，歡迎頓珠旺青來到舊金山社群。

國際聲援西藏運動主席馬提奧．梅卡其強調，頓珠旺青六年牢獄之災，提醒世人中國政府繼續迫害藏人造成的人道成本，他不應該為行使言論自由受此高額代價。