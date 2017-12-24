大選不公 美國不挺 宏國在野黨苦吞敗選

2017-12-24

〔編譯張沛元／綜合報導〕延宕近一個月的台灣中美洲友邦宏都拉斯總統大選舞弊爭議所引發的政治危機，廿二日看似暫告落幕，在宏國主要盟友美國表態承認尋求連任的宏國總統耶南德茲（Juan Orlando Hernandez）勝選後，指控選舉舞弊與堅不認輸的左派總統候選人納斯拉勒（Salvador Nasrall）坦承落敗，但揚言繼續抗爭，尋求重新舉行大選。

左派「反獨裁反對聯盟」領袖納斯拉勒表示，在華府決定背書耶南德茲後，他已無望勝選，「那些統治宏都拉斯的人，都是倚靠美國的罪犯」；但納斯拉勒宣稱會持續奮戰，向宏國法院要求宣告投票無效與重新舉行大選。納斯拉勒還說，耶南德茲的勝選是美國強塞給宏都拉斯的，因為美國害怕宏國出現左派政府…，美國仗著在國際關係上的份量，認證遭人民唾棄的耶南德茲政權。

美國國務院雖祝賀耶南德茲在上月底的總統大選中勝出，但也呼籲宏國選委會徹底檢視針對選舉結果的異議。美國是宏國主要援助國與最大貿易夥伴；除了美國，墨西哥與加拿大也都承認耶南德茲勝選；但其他美洲國家的立場相對保守，僅左派執政的委內瑞拉與玻利維亞力挺選舉舞弊論。

納斯拉勒本週稍早曾赴華府告洋狀，尋求美國與美洲國家組織（ＯＡＳ）的支持。ＯＡＳ與歐盟的選舉觀察員曾發現宏國總統大選有違規情事，ＯＡＳ還呼籲重新舉行大選。宏國警方稱抗議選舉舞弊的血腥衝突造成十七人死亡，但納斯拉勒的「反獨裁反對聯盟」說，過去三週的選舉動亂造成卅四人死亡。