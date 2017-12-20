因應北韓搗彈 日批准引進兩座陸基神盾

2017-12-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕為因應北韓「急迫」且「嚴重」的彈道飛彈與核武威脅，日本內閣會議十九日正式批准引進兩座美國研發的「陸基神盾（Aegis Ashore）」彈道飛彈防禦系統，成為繼羅馬尼亞和波蘭之後，全球第三個部署該系統的國家。陸基神盾可搭配日本和美國共同開發的「標準三型（SM3 Block 2A）」防空飛彈，部署地點可能在秋田、山口兩縣的自衛隊基地，估計造價約二千億日圓（約五百三十八億台幣），最快二○二三年度完成部署，屆時日本的飛彈防禦系統將從兩段式擴充為三段式。

日本防衛大臣小野寺五典十九日在內閣會議後表示，北韓核武發展對日本造成空前威脅，今後將藉由大幅改進飛彈防禦系統，確保擁有自衛能力。北韓上月二十九日成功發射一枚新型「火星-15」洲際飛彈，飛行高度逾四千公里，超出海上自衛隊神盾艦「標準三型」飛彈可予攔截的範圍。

防衛省官員指出，由於日本必須部署至少六座戰區高空防禦系統（THAAD，薩德），而每座「薩德」造價約十一億美元（三百三十二億台幣），最後決定引進成本較低的「陸基神盾」。日本既有的兩段式飛彈防禦系統，是由「標準三型」飛彈在大氣層外攔截來襲飛彈，若攔截失敗，再由陸地上的「愛國者三型（PAC-3）」飛彈於大氣層迎擊。

「日本經濟新聞」報導，日本為加強防禦力，計畫在二○一八年四月開始的下個會計年度中，編列約四百六十億美元（一兆三千九百億台幣）的空前國防預算。這將是日本連續第六年增加國防經費，許多將用於防禦北韓核武與飛彈威脅。