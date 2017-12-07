川普救人氣 「點火」轉移焦點

2017-12-07

「耶路撒冷是等待火柴點燃的導火線」

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕耶路撒冷的地位數十年來一直是以色列和巴勒斯坦衝突的主要癥結，雙方都聲稱耶城是他們的首都。然而，美國總統川普一方面聲稱將尋求實現以巴和平之道，另一方面又未延續美方二十多年來對耶城議題的保守態度，預定六日宣布承認耶城是以國首都。分析家認為，川普無視國際社會警告，一意孤行，是為兌現政見、挽回支持者，但也直言此舉不但無助以巴和平，還可能引發暴力衝突。

不滿川普即將承認耶城為以國首都，巴勒斯坦激進組織鼓動民眾「採取所有可能的手段」，抗議美方的決定，自六日起，發動連三天的「怒火」示威活動。曾多次參與中東和談的前國務院顧問米勒（Aaron David Miller）指出，「耶路撒冷就是等待火柴點燃的導火線」，阿拉伯裔的以色列國會議員奧德（Ayman Odeh）推文「川普是個瘋子，想藉此搧風點火」。沙烏地阿拉伯國王沙爾曼直指川普此舉「是對全球穆斯林的公然挑釁」，許多中東國家領袖震驚之餘，開始猜測白宮最後戰略目的為何。

多名分析家指出，川普近來身陷「通俄門」、性騷擾指控等麻煩事，支持率節節下滑至三成五左右，兌現「承認耶城為以國首都」政見，不僅可以轉移焦點、鞏固基本盤選票，還有助提振川普死忠支持者、以國總理納坦雅胡的聲勢。川普上任後，時常不按牌理出牌，包括宣布退出巴黎氣候協定、尋求廢除伊朗限核協議等，也都跌破眾人眼鏡。