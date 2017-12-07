三教聖地 三千年糾葛難解

2017-12-07

〔編譯陳正健／綜合報導〕耶路撒冷為世界三大宗教的聖地，對基督教、猶太教及伊斯蘭教都重要至極，更牽動以色列和巴勒斯坦間錯綜複雜的歷史恩怨。三千年來，耶路撒冷屢次被征服、摧毀和重建，成為不同宗教族群共居之地，其核心舊城四區各自由基督徒、穆斯林、猶太人和亞美尼亞人（基督徒）分佔。雖然以色列立國後便宣布耶城為首都，但始終不被國際社會承認，各國駐以色列使館也都選擇在特拉維夫立址。

第一次世界大戰後，鄂圖曼帝國崩潰，國際聯盟將巴勒斯坦交由英國託管。一九四七年，聯合國將巴勒斯坦分成三個實體，包括猶太國家、阿拉伯國家與耶路撒冷，其中耶路撒冷地位獨特，由國際共管，當時猶太人領袖接受此案，但阿拉伯世界拒絕。

一九四八年，英國撤出耶路撒冷後爆發戰爭，以色列掌控耶路撒冷西部，約旦與巴勒斯坦則控制東部。一九六七年「六日戰爭」後，以色列進一步掌控及兼併耶路撒冷東部，並開闢十幾個屯墾區，約二十萬以色列人落腳當地，但未獲國際社會承認。一旦美國承認耶路撒冷為以色列首都，以方將更有理由主張屯墾區合法。

各國都將駐以色列大使館設於特拉維夫，但多數均未表明以國首都地點為何。智利、玻利維亞及哥倫比亞等國家曾在耶路撒冷設置大使館，但一九八○年聯合國通過決議案後均已撤離。