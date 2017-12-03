北韓慶祝射飛彈成功 夏威夷首測襲擊警報

2017-12-03

〔編譯周虹汶、茅毅／綜合報導〕北韓上月廿九日成功試射新型洲際彈道飛彈「火星15」，自詡已完成核武大業，本月一日在首都平壤的金日成廣場盛大慶祝，感謝不在場的最高領導人金正恩「完成有核國家地位之歷史大業」。有鑑於北韓勃勃野心，美國夏威夷州一日如期測試襲擊警報，重啟後冷戰時期沉寂已久的第一道預警鳴響。

執政的北韓勞動黨機關報《勞動新聞》二日頭版刊登之盛會彩色照片顯示，掛有北韓已故領導者肖像的廣場上，數千人著軍裝，在場民眾熱情鼓掌，但不論舞蹈或煙火，皆充滿宣傳意味。現場標語寫道，「我們盡情地慶祝向全世界展現北韓威力及偉大的『火星15』成功試射」，「為我們完成有核國家地位之歷史大業的金正恩將軍萬歲。」

黨政軍高層齊聚與會，獨不見金正恩身影，不過他在這類活動一向神隱。

另一方面，正在中國訪問的日本公明黨黨魁山口那津男，一日在與中共中央政治局常委排名第四的中國國務院副總理汪洋晤談時，針對北韓問題，山口呼籲，日、中有必要合作加強施壓，汪洋則答道，中國、北韓曾是以血凝成的關係，現在正因核問題而對立，並強調北京堅決反對北韓擁核，透過對話解決雖有其難處，卻代價較小。「東京放送（ＴＢＳ）」報導認為，汪洋這番話意味著承認中國與北韓關係惡化，日本「共同網」報導也提到，汪洋暗示了平壤未回應北京的勸說。

美國夏威夷州一日展開相隔廿二年的首次襲擊警報測試，該警報聲響長達一分鐘，用意是提醒飛彈即將來襲，民眾有廿分鐘時間避難，但全島三八五個警報器所發出的警報聲，幾乎被海灘浪花與風聲吞噬，宛如遠方傳來的聲響；海灘上的民眾也沒多少人注意，並未達到預期效果。