分手費1.9兆 傳英歐達協議

2017-11-30

〔駐歐特派記者胡蕙寧／倫敦二十九日報導〕英國媒體透露，在脫歐「分手費」上英國再度讓步，雙方談判代表原則上已就此「接近達成一致」，英國將接受歐盟所計最高之一千億歐元，扣減一些項目後最終可能以五百五十億歐元（約台幣一兆九千八百億元）收場。英國首相梅伊下週一將再與歐盟執委會主席容克會面，希望屆時就可以宣布達成所有的第一階段協議，讓英方得以進入第二階段有關雙方貿易等談判。

英國官方包括脫歐事務大臣戴維斯都拒絕正式回應這項消息，僅表示下月中就會有答案。這也顯示歐盟堅持在分手費、公民權、邊境三大問題協商上有所進展後，再開始貿易談判的策略已奏效。梅伊在九月歐盟會議中，明確提出英方僅願支付兩百億歐元，履行英國對歐盟的財政責任，但歐盟當時算出的價碼是六百億歐元，兩方就此展開拉鋸。

經濟合作暨發展組織預期英國的經濟增長將長期受脫歐打擊，估計今年的經濟增長是一．五％，明年下降至一．二％，到二○一九年也就是正式脫歐年會再降到一．一％；若要減輕脫歐對經濟的衝擊，就應儘快確定與歐盟未來的貿易關係。

梅伊在飽受國內外攻擊後，本月中作出首度讓步，表示願支付四百億歐元。但英國每日電訊報掌握的消息指金額可能會達到五百五十億歐元。英歐之間所以就分手費一直無法定案，在於並無前例可循，雙方要以何種基準決定英國所需承擔的代價起爭執。

英國脫歐派在競選時最大的承諾之一，就是離開歐盟省下的大筆經費將用在醫療系統造福民眾。對於梅伊再度加碼立刻引起國內譁然，工黨議員力批政府無法兌現承諾，每日電訊報也要求梅伊說明，以對納稅人交代。