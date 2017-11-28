流感藥恐致行為異常 日籲勿讓患者獨處

2017-11-28

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本驚傳有兒童及青少年罹患流感後發生狂奔或跳樓等異常行為，厚生勞動省27日公布統計數字顯示，8年來共發生404件案例，其中未成年者占317件，雖然懷疑與服用治療流感藥物有關，但尚未得到證實，厚勞省也呼籲民眾勿讓罹患流感的患者獨處，住在高樓層的民眾最好將門窗鎖緊。

日本放送協會（NHK）報導，今年2月東京品川區有1名男中學生服用治療流感藥物後，從公寓的4樓墜樓死亡，類似這樣的死亡案例從2009年4月到今年8月，8年來共發生8起。

厚勞省日前公布去年54件異常行為的分析，其中有38件服用過「克流感」（Tamiflu）、11件服用「瑞樂沙」 （zanamivir），另外5件則是用了日本藥廠「第一三共」生產的「Inavir」。有2名跳樓死亡的10多歲患者，分別服用過瑞樂沙或Inavir，不過官方目前尚未確定異常行為與藥物的因果關係，也不排除是高燒引起的異常行為。

日本從2007年起已原則停止對10多歲患者開出「克流感」的處方箋，去年服用「Inavir」的患者人數推算有138萬人、服用「瑞樂沙」 患者有72萬人、服用「克流感」有10萬人、使用「瑞貝塔」（Rapiacta）有3萬人。

厚勞省27日追加公布8年來的統計，也首次提出對策呼籲。8年來共發生404件異常行為案例，其中未成年者317件占全體78％。由於異常行為大都發生在發燒後24到48小時，所以呼籲民眾儘量將患者安排在1樓的房間休息，若住家位於1樓以上，則安排在有鐵窗或遠離陽台的房間，並將窗戶上鎖，發燒的48小時內避免讓患者獨處。