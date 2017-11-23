非洲各國獨裁者 剉咧等

2017-11-23

〔編譯管淑平／綜合報導〕在非洲，政權易主可能不能保證會更民主，但辛巴威萬年總統穆加比垮台所釋放的訊息，或許會令其他久握政權不放的獨裁者背脊發涼，人民不但早已喪失對這些獨裁者的愛戴，也越來越沒有耐性。

烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）應該是有理由感到不安的其中之一，他與穆加比一樣，憑藉游擊隊背景自一九八六年掌權至今，在人口近四千萬的烏干達，大多數人在他首次上任總統時，都尚未出生。穆塞維尼任內廢總統任期限制、削弱政治反對派、扼殺媒體自由，在去年飽受作票、恐嚇陰影籠罩中「當選」連任第五任。

穆加比突然垮台，或許也會讓盧安達總統卡加梅（Paul Kagame）、蒲隆地總統恩庫倫齊薩（Pierre Nkurunziza）、剛果民主共和國總統卡比拉（Joseph Kabila）好好思考。卡加梅一九九四年起執政，強行修憲自肥爭取第三任後，八月才剛贏得又一個七年任期，得票率高達九十八．七九％；反對派候選人競選活動受到打壓，更有三名條件比他優秀的候選人被宣告參選資格不合。

恩庫倫齊薩二○一五年也運用相同伎倆，取得第三任期。他在打壓異己方面略遜其他獨裁者一籌，但也是以暴力回應民眾的抗爭。任期理應到二○一六年屆滿的卡比拉，也正展露如同穆加比的戀棧權位，大選一再延宕，使該國可能重演去年十二月的暴動。另外，繼承父業的家族王朝，如加彭的翁丁巴（Ali Bongo Ondimba）、東加的納辛貝（Faure Gnassingbe），或許也正坐立難安。

不過，國際危機集團（ICG）西非計畫主任狄賓（Rinaldo Depagne）說，政權更迭「不見得表示會更民主」，可能只是領導者身邊人馬派系內鬥結果。穆加比下台就是一個例子，辛巴威人民期待後穆加比時代能更民主，或許是錯誤期待。