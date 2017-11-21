涉貪51億 印尼國會議長收押

2017-11-21

〔編譯茅毅／綜合報導〕調查電子身分證貪腐弊案的印尼肅貪委員會（KPK），19日將被捕的62歲國會（人民代表議會）議長塞特亞（Setya Novanto）收押，使他成為KPK迄今拘押的最高層級政治人物之一。電子身分證案是印尼現代史上最大弊案之一，導致國庫損失達1.7億美元（約51億台幣）。塞特亞乃印尼總統佐科威的政治盟友，也是印尼第二大黨「從業集團黨（Golkar）」黨魁。佐科威20日表示，他此前已要求塞特亞「遵循法律程序」。

印尼2011至2012年推行電子身分證計畫，斥資4.4億美元（約133億台幣），欲藉由以生物識別技術為基礎的電子身分證，建置全國人口資料庫，但計畫延宕至今。KPK官員指出，其中逾三分之一經費遭中飽私囊，包括現任及前任部長、官員、國會議員等共約80人涉案。根據「國際透明組織（TI）」，印尼人普遍認為其國會乃該國最貪腐的公共機構之一。

塞特亞10日就被列為弊案嫌疑人，KPK11次傳喚塞特亞為弊案說明，但他8次缺席不到。就在KPK打算發佈通緝令之際，傳出塞特亞16日晚間因座車失控撞上電線桿而受傷，在醫院接受治療，延至19日才從醫院被移送至KPK的拘留所，被質疑車禍真假，社群網站上有許多網友嘲諷，他或許會因此聲稱喪失記憶。

塞特亞迄今仍否認不法，近幾個月一再稱病，並以須接受心臟手術與國會議員豁免權為由，對KPK傳喚置之不理。KPK發言人菲布里（Febri Diansyah）表示，醫師評估後認為，塞特亞無須繼續住院治療。塞特亞將被拘留20天接受偵訊。

本案的美國籍包商馬爾林姆（Johannes Marliem）已在加州洛杉磯離奇自殺身亡。菲布里表示，KPK持續與美國聯邦調查局（FBI）合作調查。美國總統川普2015年9月曾在紐約川普大廈的記者會中，稱讚塞特亞是「大人物」，將會「為美國做大事」，當時川普已投入共和黨黨內初選，爭取總統候選人提名。