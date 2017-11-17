駐美情蒐? 中記者擬全列外國代理人

2017-11-17

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕美國國會的一個跨黨派委員會十五日發表年度報告，以可能支援中國情報蒐集活動與協助發動資訊戰為由，主張應將所有派駐美國的中國國營媒體工作人員，登記為被視為代表外國政界勢力利益、需定期公開其相關活動的「外國代理人」（foreign agent）；中國外交部隨後以「充斥偏見」、「子虛烏有」駁斥該報告的內容。

美中經濟與安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission，ＵＳＣＣ）在遞交給國會的年度報告中指出，北京當局在對內加強控制媒體與網路內容、增加對派駐中國的外媒記者限制之餘，也迅速透過增加海外駐點在美國與其他國家提高能見度，為北京當局鞏固其國際形象的努力之一；該委員會建議國會加強落實「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act，ＦＡＲＡ），即要求代表外國政府、政黨與其他「外國委託人」在美散播資訊之人士或企業向美國司法部登記，該法適用外國遊說人士，但司法部也要求接受外國政府資助的新聞媒體辦理登記。

ＵＳＣＣ指出，儘管有部分駐美中國官媒已辦理登記，像是中國官媒人民日報與中國日報在美國的經銷商已登記，但其個別工作人員則不然；ＵＳＣＣ說，該法在實施上並不平均，呼籲駐美中媒的所有工作人員都應該登記，因為中國官媒並非開放的媒體……「根據ＦＡＲＡ，他們（指駐美中國官媒工作人員）全都該登記」。報告中還特別點名中國官媒新華社，指稱為中國領導階層蒐集國內外事件資訊與製作機密報告的新華社，具備某種程度的情報單位功能。

中國外交部發言人耿爽十六日斥責ＵＳＣＣ向來在中國問題上充滿偏見，其報告內容更是子虛烏有。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述香港嶺南大學政治學教授張泊匯的評論，張泊匯警告，倘若美國國會真的接受該報告的建議，要求所有駐美中國官媒工作人員登記為外國代理人，會對美中雙方帶來不利後果……「中國會報復……駐中的美國記者可能受到類似待遇」。