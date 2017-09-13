縮水版制裁過關 北韓逃過斷油

2017-09-13

〔編譯茅毅、孫宇青、林翠儀／綜合報導〕聯合國安理會美東時間十一日下午六時（台灣時間十二日上午六時）表決針對北韓的新制裁案，包括五個常任理事國在內的十五個成員國，罕見地均投下贊成票，無異議通過二三七五號決議案，內容包括禁止北韓紡織品出口、切斷向北韓輸送天然氣、減少供應石油，以及禁止核發新工作許可給北韓海外勞工等，懲罰北韓三日進行迄今威力最強大的第六次核試爆。這是安理會自二○○六年針對平壤通過的第九次制裁案，也是首次將被視為金正恩政權生命線的油品列入制裁項目。

日韓肯定 北韓嗆「終極手段」

表決通過後，美國駐聯合國大使海利表示，這是迄今對北韓最嚴厲的制裁措施，但她也強調，唯有所有國家完全且積極予以落實，這些措施才會產生效果。為爭取中國和俄羅斯支持，美國起草的制裁內容已修改為較寬鬆的「縮水版」，而非川普政府本欲尋求對北韓完全禁運石油、凍結該國政府及其領袖金正恩海外資產的最嚴格措施。

美國盟邦日本和南韓均高度肯定這項制裁案，日本首相安倍晉三呼籲國際社會確實履行，向北韓施加前所未有的壓力，令其改變挑釁政策。儘管中、俄均未行使否決權亦未棄權，但北京重申北韓核武危機必須和平解決，莫斯科則唱衰制裁不會奏效。北韓大使韓泰松則在日內瓦裁減軍備會議上揚言，平壤已準備好訴諸「終極手段」，「讓美國蒙受前所未有的最大苦痛」。

禁止北韓進口液化天然氣

新一波制裁將完全禁止北韓進口液化天然氣與凝析油、禁止其紡織品出口，並禁止任何國家對北韓移工再發放工作簽證。在能源進口方面，新決議限制北韓原油進口量不得超過過去十二個月的水準、石油精煉產品（如汽油）的進口量限於一年兩百萬桶，北韓可獲取的成品油將因此減少五十五％，油品總量將減少三成，但未納入對北韓「高麗航空」和金正恩與妹妹金與正的制裁，只有北韓人民武力部長（相當於國防部長）朴永植被納入制裁名單。

紡織品出口及移工僑匯是北韓兩大外匯收入來源，安理會決議全面禁止北韓出口紡織品，並禁止各國接納北韓移工，因此北韓外匯收入將大幅縮減。

據報導，新制裁案是在美國和中國協商後敲定，故海利特別提到，若無美國總統川普與中國國家主席習近平間「牢固的關係」，就不會有此新決議。彭博十二日引述知情人士報導，川普將在十一月前往中國進行國是訪問。白宮方面拒絕對此發表評論。