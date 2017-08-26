宣誓失格確定 兩港議員面臨破產

2017-08-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港終審法院二十五日作出裁決，駁回「青年新政」前立法會議員梁頌恆和游蕙禎的上訴申請，亦即宣告兩人確定喪失議員資格。由於梁、游仍需支付高額訴訟費用及遭追討議員薪資等其他欠款，預計兩人會宣布破產，如此則無法參加補選。

審理此案的是首席法官馬道立、常任法官李義及霍兆剛。社民連主席吳文遠、常委梁國雄、公民黨前立法會議員吳靄儀等民主派人士都到庭旁聽。馬道立指出，根據中國人大釋法條文， 梁、游在宣誓時不夠真誠，即喪失資格。李義則強調，兩人未按正確字眼宣誓，等同自己取消資格。

訴訟費高達1200萬港幣 還遭追薪

裁決出爐後，梁、游於法院外會見記者。梁頌恆表示，終院的裁決對香港有「災難性影響」，並對自己未能捍衛選舉結果向市民致歉。梁頌恆由於在上訴中聘請年初在英國脫歐公投的訴訟中代表獲勝方的英國御用大律師彭力克（David Pannick）辯護，法界人士估計所花總訴訟費用恐怕高達一千兩百萬港幣（約台幣四千六百八十萬元），加上他與游蕙禎各自遭追討九十三萬港幣的議員薪資，梁頌恆說付不出錢，已準備面臨破產。

梁頌恆說，他後悔參與選舉，一個經由人民授權的選舉，竟可輕易被未經人民授權的政府推翻；未來將有更多抗爭者的上訴個案，希望「法官不要對公義視若無睹」。

游蕙禎則堅稱，不會解散「青年新政」，剛完成整個法律程序，暫時未考慮補選問題。除了破產問題，梁、游也面臨其他起訴。去年十一月，他們在被取消議員資格後，曾闖入立法會會議室，被控「非法集結罪」，該案預計今年十二月開審，兩人可能因此吃上牢飯。

香港電台報導，針對裁決結果，香港行政長官林鄭月娥回應說，香港是法治社會，有獨立司法制度，所有事情有獨立司法裁判。

在梁、游敗訴之後，泛民派梁國雄、劉小麗、羅冠聰和姚松炎等四名前議員也岌岌可危，四人也是因為宣誓問題，遭法院判決喪失議員資格。梁國雄到庭聲援時表示，將就自己的案件提出上訴。