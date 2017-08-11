北韓飛彈若越領空 日不排除攔截

2017-08-11

〔編譯林翠儀／綜合報導〕北韓嗆聲將對關島發動「包圍射擊」，軍方十日發表「火星12型發射計畫」預告飛行路線將經過日本上空，日本防衛相小野寺五典表示，日本有可能將此認定為行使集體自衛權的「存亡危機事態」，朝日新聞解讀，小野寺暗示自衛隊將可參戰。

眾院安全保障委員會近日正好在休會期間加開審查會，十日審查會中民進黨議員後藤祐一詢問，北韓若朝關島發射飛彈，是否能認定為可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。小野寺答詢表示，對於日本的安全保障而言，如果缺少美國的抑制力與攻擊力，無法排除將此認定為「日本存亡危機」的可能性，一般而言，遇到「存亡危機事態」時，只要符合武力行使新三要件即可進行應對。小野寺還補充解釋，海上自衛隊的神盾艦可以攔截飛彈。

「存亡危機事態」是日本行使集體自衛權的要件，朝日新聞報導，前內閣法制局長阪田雅裕認為，北韓朝關島發射飛彈，若美國未發動個別自衛權，日本自衛隊便不能以「存亡危機事態」與美軍共同參戰，質疑小野寺的答詢有「擴大解釋」之嫌。

日美兩國防相及外相十七日將舉行二加二安全保障協議委員會，這次預定談及日本修改防衛大綱的內容，產經新聞報導，美方可能會再度要求日方檢討讓自衛隊保有可攻擊北韓飛彈發射基地的能力。

另外，北韓軍方預告飛彈將飛越日本的島根、廣島及高知三縣上空，漏列了與高知毗連的愛媛縣，由於高知和愛媛兩縣位於四國，四國香川縣選出的民進黨眾議員玉木雄一郎要求防衛省應儘早在四國部署「愛國者三型」飛彈。小野寺表示，將會收集各種情報，構建起令日本全國能夠放心的應對態勢，並未給予明確的承諾。