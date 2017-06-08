〔國際新聞中心／綜合報導〕新聞主播出身的美國國務院新任發言人諾爾特（Heather Nauert）六日初登板，針對中國近來打壓律師、維護人權及勞工權益人士的舉措，包括潛入美國總統川普愛女伊凡卡在中國的女鞋品牌代工廠臥底調查的「中國勞工觀察」調查員，表示此舉令人不安，美方敦促中方立即放人，或提供他們公平公正的司法審理。這是諾爾特到任五週後首度站上國務院發言人講台，略顯緊張的她不時翻閱事先準備好的厚重「談話要點」筆記本。諾爾特此前並無從政經驗，美國總統川普過去經常參加她主持的晨間新聞節目「福斯與福斯之友（Fox and Friends）」，她也曾發表過反穆斯林言論，這項人事案因而備受矚目。
美國務院新發言人 初登場關心中國人權
2017-06-08
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