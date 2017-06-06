引爆中國商標戰 伊凡卡惹議

2017-06-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普的長女伊凡卡（Ivanka Trump）自三月底接任白宮顧問以來，其名下企業又陸續在中國提出至少十四件商標申請案。雖然伊凡卡方面聲稱，此舉僅是避免其名稱被第三方濫用獲利，但外界仍對此舉是否逾越道德界線提出質疑。

據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，伊凡卡名下企業多經營服飾、配件等產品為主，去年就已在中國申請三十六組註冊商標，但她今年三月廿八日進入白宮任職顧問以來，向中國當局提出的商標申請案卻更加包羅萬象，壁毯、電玩設備、零食和酒飲等產品均在此列。企業方面表示，申請上述商標僅是為防止有人盜用伊凡卡之名圖利，並非想在中國市場販賣相關商品。

儘管如此，美國華府的無黨派非營利組織「選戰法律中心（Campaign Legal Center）」總顧問諾博（Larry Noble）表示，由於川普家庭成員與家族企業的關係並未完全斬斷，外界仍會對其利益流向是否影響美國與其他國家的關係產生疑問，「中方清楚若對商標申請案亮紅燈，川普不會給好臉色看；反之，亮綠燈就會讓川普龍心大悅」。中國政府則聲稱，商標案審核均按照法律規定執行。

商標專家亦指出，伊凡卡在中國不像在美國一樣具有高度爭議性，中國女性反而崇拜伊凡卡的女強人特質，中國的龐大市場對伊凡卡的事業可說十分重要，但也正因如此，伊凡卡的政治和商業雙重身分即可能產生利益衝突。雖然伊凡卡的律師曾指出，她會在貿易協定等政策方面迴避參與白宮決策，公司資產也會交付信託，但伊凡卡仍擁有企業股份，其客戶也能分享獲利。