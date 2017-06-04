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退巴黎協定遭圍剿 白宮護主展開反擊

2017-06-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普一日宣布該國將退出巴黎氣候協定，國際社會幾乎一面倒地給予負面評價，白宮二日展開反擊，反控歐洲企圖「桎梏」美國經濟，且拒絕承認氣候變遷確有其事。不過，白宮官員面對記者追問川普到底相不相信有氣候變遷這回事時，卻無人能回答。

美國環保署長普魯特（Scott Pruitt）即氣憤地說，美國加入該協定時，世人皆鼓掌喝采，我想是「因為他們早知這將使美國處於不利地位，所以才拍手叫好。」普魯特還說，歐洲國家領袖幹嘛要留美國？「他們知道這將繼續束縛我們的經濟。」普魯特反嗆，「美國沒啥好道歉的……為了減少二氧化碳足跡，我們已採取若干重大措施」。

在白宮記者會上，普魯特不願正面答覆有關川普是否仍認為全球暖化不過是「一場騙局」的提問，只說自己相信人類活動會對全球暖化造成影響，卻難以精確測量。白宮發言人史派瑟說，他至今還沒機會與川普討論此事；白宮顧問康威則說，「這事你該去問他，我也希望你有機會。」而川普本人則在一場簽署法案儀式中，拒答相關提問。

法外交部拍影片糾正川普

法國外交部二日少見地以推文附影片連結的方式，「糾正」白宮一日在推文裡提到的「巴黎協定對美國人是筆壞交易」等說詞。點選白宮一日一則推文的連結中，可見一部影片指稱該協定「有損」美國競爭力及就業，批評前總統歐巴馬「談判不力」且「幾無成果」。

法國外交部推文寫道，「我們看到白宮有關巴黎協定的短片，我們並不認同」，法國外交部刻意用與前述白宮影片同樣的格式、相同的背景、字體、影像和背景音樂，特別以紅字修正、反駁白宮的說法。此外，推文的話題標籤（#）—「讓地球再度偉大」也故意改編自川普的競選口號。該影片使用英文，這在素來堅持使用法文的法國也引人注目。

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  • 川普（法新社）

    川普（法新社）

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