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聯合國加強制裁北韓 美發動中俄相挺

2017-06-04

〔編譯周虹汶／綜合報導〕針對北韓一再試射飛彈，聯合國安全理事會十五個理事國二日一致通過美國起草的第二三五六號決議加強制裁北韓。此次雖僅增加制裁名單，但俄羅斯與北韓唯一盟友中國一律支持，這是中國和美國川普政府首次就此議題達成共識。

北韓議題 北京和川普政府首達共識

美國駐聯合國大使海利表示，儘管「美國將持續尋求和平的外交解決途徑」，但「安理會今天對北韓釋出清楚訊息：停止發射彈道飛彈，不然就等著面臨後果」，屆時將不只是「外交與財務後果」；而「若有必要透過其他手段」，美國也將在所不惜。

中國駐聯合國代表劉結一則稱當前局勢「複雜且敏感」，呼籲各方應以自制及建立互信取代對抗，透過對話與協商尋求問題解決回到正軌。

自二○○六年展開第一次核試驗，北韓至今已進行五回，包括去年九月和今年一月，加上去年以來多次飛彈試射，引起國際關注。因此，安理會去年十一月底通過第二三二一號決議，除了持續譴責北韓行徑，另限制北韓煤炭出口量，以及控制北韓外交官員於駐在國設立的銀行帳戶數目等。截至一日，制裁對象總計卅九人、四十二團體。

二日最新決議以擴大制裁對象為主，新增十四名官員與四機構，祭出旅遊禁令與凍結資產措施，其中不乏金正恩親信，包括北韓勞動黨組織指導部副部長趙甬元，他也是北韓情報機構偵察總局第五局局長，疑似負責海外間諜活動；還有北韓飛彈部隊「朝鮮人民軍戰略軍」以及「高麗銀行」，後者則疑似管理存有金正恩秘密資金的「勞動黨三十九號室」。

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  • 針對北韓一再試射飛彈，聯合國安全理事會十五個理事國二日一致通過美國起草的第二三五六號決議加強制裁北韓。圖為北韓今年三月六日同時發射四枚飛彈。（路透檔案照）

    針對北韓一再試射飛彈，聯合國安全理事會十五個理事國二日一致通過美國起草的第二三五六號決議加強制裁北韓。圖為北韓今年三月六日同時發射四枚飛彈。（路透檔案照）

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