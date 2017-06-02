2017全球和平指數 北美「極度不穩定」

2017-06-02

〔編譯茅毅／綜合報導〕澳洲「經濟與和平研究所（ＩＥＰ）」一日發布年度「全球和平指數」，顯示自二○一一年敘利亞內戰爆發以來，全球和平程度首次略有改善，但美國去年的混亂政局已令北美陷入極度不穩定，中東也更陷入動盪。今年世界前三大和平國家依序為冰島、紐西蘭、葡萄牙，台灣以第四十名在亞太地區居第六，較去年上升一位；美國這次掉了十一名，跌至第一一四，甚至不如盧安達、阿爾及利亞及白俄羅斯之流國家，但排名仍高於第一一六的中國。

據這份報告的一系列指數測定，即使各洲並不平靜，但世界整體的和平仍比去年高，但只略高○．二八％，這是拜包括酷刑和法外殺人在內國家支持的暴力減少以及謀殺率下降，還有美、英從阿富汗撤軍的延遲效應。從二○一七年指數看來，今年世界十大和平國家依序為冰島、紐西蘭、葡萄牙、奧地利、丹麥、捷克、斯洛維尼亞、加拿大、瑞士，日本和愛爾蘭並列第十。

台灣40名 遠勝過中國116名

ＩＥＰ創辦人齊勒利亞（Steve Killelea）說，今年的小幅回升雖讓人欣慰，惟國際社會依然深陷中東衝突、美國的政治亂局、歐洲的難民潮及恐怖主義泥淖裡。墊底十國依序是敘利亞（第一六三）、阿富汗、伊拉克、南蘇丹、葉門、索馬利亞、利比亞、蘇丹、中非共和國與第一五四名的烏克蘭，當中敘國更是連續五年吊車尾。

總部位於雪梨的ＩＥＰ分析，衝突已令國際經濟去年付出龐大代價，計損失達十四．三兆美元（約四三三兆台幣），相當於全球國內生產毛額（ＧＤＰ）的十二．六％，呼籲在「建構和平」上增加投資。

有鑑於把川普送入白宮的去年美國大選凸顯該國社會內部的裂痕擴大，美國的政治安定程度也滑落。撰寫該指數報告的幾位執筆人認為，川普入主白宮的分裂本質，已令外界對美國政府的不信任感增加，也意味著該國的社會問題很可能積重難返。

齊勒利亞指出，不平等的情況增加、人民感覺貪汙愈來愈嚴重與新聞自由滑落，在在使美國的和平指數大幅退步，連北美地區的整體和平程度也下降。

反觀「脫歐」雖造成英國政治不安定，但在任命新首相梅伊後，該國即回穩，爬升六名到第四十一，不過由於五月廿二日發生的曼徹斯特演唱會恐攻事件時間太近，這次的報告並未加以反映，而近年來籠罩恐攻陰影的法國、比利時，在排名上分別比去年滑落五名與一名，分居第五十一、十九。

此指數迄今已是第十年發布，藉由包括暴力犯罪事件、軍事化程度、武器進口、難民人數和內部衝突死亡人數在內共廿三項指標進行測定。