日美軍將聯訓 2航母開進日本海

2017-06-01

〔編譯林翠儀／綜合報導〕美國測試攔截洲際彈道飛彈成功、北韓仍持續嗆聲之際，日本「共同社」五月卅一日報導，美國海軍兩艘核動力航空母艦「雷根號」與「卡爾文森號」均已進入日本海，日本海上自衛隊近期將與雷根號舉行聯合訓練，並協調卡爾文森號加入。

共同社引述美國海軍高層官員的話報導，以橫須賀為母港的雷根號，十六日出港後已通過津輕海峽進入日本海，將與卡爾文森號舉行為期數天的雙航母演習。日本政府官員也表示，海自艦隊正協調與兩艘航艦舉行聯合演習。報導指出，雙航母在東北亞海域會合，充分展現川普政府對朝「最大極限施壓」政策。

台灣問題 新華社：楊潔篪對日下通牒

除美國持續施壓外，日本也趁中國國務委員楊潔篪訪日之際，敦促北京發揮對朝影響力，遏制北韓核子及飛彈計畫。楊潔篪廿九日抵達東京，與日本國家安全保障局長谷內正太郎共同主持「第四次中日高級別政治對話」，卅一日拜會日本首相安倍晉三。

安倍向楊潔篪表示，北韓問題對日中兩國而言是緊要課題，日本希望與中國合作，透過外交手段和平解決。楊潔篪重申中國爭取實現朝鮮半島無核化的方針，並期待各國發揮建設性作用。

今年是日中邦交正常化四十五週年，明年則是「日中和平友好條約」簽署四十週年，安倍期盼進一步改善日中關係。安倍和中國國家主席習近平可望趁七月在德國參加二十國集團（G20）領袖會議之便，舉行雙邊會談。但楊潔篪此行會見谷內和安倍時，多次提到台灣問題，強調中日雙方應共同努力，增進兩國關係中的積極因素，抑制消極因素，妥善處理歷史、台灣等攸關中日關係政治基礎的「重大敏感」議題。中國新華社聲稱，楊潔篪在台灣問題上對日本「下通牒」。

但安倍僅表示，日本對台灣問題持續遵循「日中邦交正常化聯合聲明」的立場並未改變。「日本經濟新聞」解讀，中國試圖以「歷史牌」及「台灣牌」牽制日本。