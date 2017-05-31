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《轉型正義》原民文化遭教會消滅 加拿大請教宗道歉

2017-05-31

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於天主教會過去百餘年在加拿大政府不當對待原住民一事上推波助瀾，加拿大總理杜魯道假近日在義大利舉行七大工業國集團（G7）高峰會的機會，廿九日前往梵蒂岡覲見羅馬天主教宗方濟各，邀請教宗為此事巡牧加國，就當地原住民過去遭虐及「文化滅絕」一事道歉，協助加國推動轉型正義。方濟各已初步表達正面態度，可望明年成行。

政府出資、教會經營 寄宿學校強制原民同化

杜魯道前年十一月上任，二○○八年中開始調查當地原住民幼童受虐歷史的加國「真相與和解委員會」（ＴＲＣ）隔月公布結案報告，細訴加國政府一八七○年代起將近十五萬名原住民兒童強制送入寄宿學校同化，以及當年藉此遂行「文化滅絕」的政策目的：一九八二年《憲政法案》保障的「第一民族」印地安人、因紐特人、梅蒂人，前後約有卅％受此政策影響，他們遠離親生父母、傳統文化與母語，進入加國政府出資的寄宿學校；實際運作多由教會負責，其中又以天主教會為最大勢力，但多數學童遭遇精神、肢體虐待與性侵害，多達六千人命喪校園。

學童遭身心虐待與性侵 六千人喪命

這種由教會經營的原住民寄宿學校，在一九二○至六○年代最為盛行，直到一九九六年才正式關閉最後一所寄宿學校。一九九○年起，受虐原住民學童陸續公開他們的慘痛經歷，加國政府才開始重視轉型正義，於○八年成立ＴＲＣ。一五年，ＴＲＣ提出九十四項和解措施，包括建議教宗親往加拿大，為當年教會「在精神、文化、情感、肢體與性侵上的角色」道歉，以撫慰當年受害倖存者及其後代。

原民學童慘痛經歷 90年代陸續公開

因此，信奉天主教的杜魯道和方濟各密談四十二分鐘時，特別「告訴他，這對我們加拿大人推動與原住民真正和解一事有多麼重要，並強調他可透過道歉來牽成此事」。而教宗也「提醒我，他終其一生都致力於協助這世界上被邊緣化的人，以及為他們奮鬥；他期待和我以及加拿大主教們一起努力，以找出共同向前的康莊大道。」

邀教宗巡牧加國 協助推動轉型正義

雖然梵蒂岡官方聲明僅說，兩人「聚焦於整合與和解議題，以及宗教自由，還有目前的種族事件」，但加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）報導，方濟各自稱正式致歉乃其計畫中事。事實上，一九九四年盧安達百日大屠殺期間，羅馬天主教會未伸援手、甚至助紂為虐，方濟各今年三月就曾為此「罪與失職」，請求「神的赦免」。

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  • 加拿大總理杜魯道二十九日在梵蒂岡覲見天主教教宗方濟各，籲請教宗巡牧加國，針對加國天主教會學校對待原住民學童的不堪過往向原民道歉。（美聯社）

    加拿大總理杜魯道二十九日在梵蒂岡覲見天主教教宗方濟各，籲請教宗巡牧加國，針對加國天主教會學校對待原住民學童的不堪過往向原民道歉。（美聯社）

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相關關鍵字： 加拿大 印地安人 原住民 原住民文化 原住民語 同化 向原住民道歉 因紐特人 天主教 天主教會 寄宿學校 性侵 教宗 教廷 文化滅絕 方濟各 梅蒂人 歷史正義 真相和解委員會 虐待 轉型正義
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