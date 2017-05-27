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握手較勁 川普、馬克宏繃臉咬牙

2017-05-27

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普強勁的手力與猛拉對方手臂的握手動作，往往讓對方流露怪異表情、身體失衡，不過二十五日他遭遇不願甘拜下風的「勁敵」—法國總統馬克宏。兩人首次的「握手會」，握到指關節明顯變白、牙根緊咬，臉部緊繃。

川普與馬克宏二十五日在布魯塞爾舉行的北約高峰會前首度於美國大使館會面，馬克宏似乎有備而來，他在鎂光燈前緊緊握住川普的手，雙眼直直的盯著川普，而川普斜眼看著他。兩人的手緊握得非常久，致使指關節開始變白，最後，川普似乎準備抽手，馬克宏明顯不願鬆手，不過堅持了數秒後，兩人終於放手。

不過兩人較勁還沒結束。馬克宏是最後一位現身北約新總部開幕的領袖，他首先迎向德國總理梅克爾，彼此親吻臉頰，接著他向北約秘書長史托騰伯格握手，等在一旁的川普微笑著打開手，等著與馬克宏握手，接著他露出招牌動作，猛扯馬克宏手臂，馬克宏使勁將手臂拉回，並拍拍川普左臂。

川普二月與日本首相安倍、加拿大總理杜魯道會面後，便引發媒體關注他的握手以及對方的反應。二十五日北約峰會進行大合照時，川普推開蒙特內哥羅總理馬科維奇，以便走到前排，此舉再度引發側目。

肢體語言專家伍德表示，她未曾見過像川普如此令人尷尬的抓手、使勁一拉的握手方式。她說：「它傳遞出非常特別的權力訊息：讓對方失去平衡。這是誰將作主的競賽開端。」佛州肢體語言顧問葛拉絲也說，川普的握手表面像是溫暖的姿態，實際是展現優勢主控的蓄意動作，「他像手腳笨拙的大熊，然而他是喜形於色的人，當他喜歡你，他抓住你的手趨向他，就像說你是他的夥伴，這是非常娛樂性的、非常好萊塢的」。

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  • 川普（美聯社資料照）

    川普（美聯社資料照）

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