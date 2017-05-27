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美艦非無害通過 駛入美濟礁操演

2017-05-27

〔編譯張沛元／綜合二十六日外電報導〕美國一位匿名政府官員二十五日向路透表示，美國海軍驅逐艦「杜威號」駛入中國在南沙群島美濟礁建造的人工島十二浬範圍內進行操演，顯示美濟礁無權擁有周圍領海，挑戰中方的領海主張。

挑戰中國領海主張 北京強烈抗議

「杜威號」在台灣時間二十五日上午進入美濟礁十二浬內進行操演，是美國迄今對中國在南海的填海建島行動的最大膽挑戰，中國外交部隨即抗議，表達 「強烈不滿和堅決反對」。相較於美方過去在南沙執行「自由航行」時皆「無害通過」（即軍艦迅速通過，實際上有如承認十二浬領海範圍），而今卻在行經美濟礁時進行「人員落水」演練，意味這回並非無害通過。

前述匿名官員說，杜威號在美濟礁十二浬內從事正常行動，進行操演，顯示無論是否在這片礁岩上興建人工島，美濟礁都無權擁有本身領海。但刻在中國北京的美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）說，川普政府的南海政策不變。美國海軍作戰部長李察森也說，這次與過去在南海的行動並無不同，就是執行「自由航行」。

這是美國海軍自二○一六年十月與美國總統川普今年一月就任以來，首度執行自由航行，被分析家視為回應美國國內疑中派的訴求。華府智庫「戰略暨國際研究中心」研究人員波林（Greg Poling）指出，杜威號此舉是向北京當局表態，前兩次美艦執行「自由航行」時僅挑戰中國要求的在無害通過領海前先行通知的主張，而今則是直接宣告南海人造島礁根本無領海可言。

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  • 美艦駛入美濟礁操演（美聯社）

    美艦駛入美濟礁操演（美聯社）

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