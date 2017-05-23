印度制衡中國 190億買以國飛彈防禦系統

2017-05-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕以色列國營「以色列航太工業有限公司（IAI）」二十一日宣布，與印度達成六．三億美元（約一百九十億台幣）的額外合約，為印度海軍提供長程艦對空飛彈防禦系統（LRSAM）。法新社分析，印度加速軍事現代化，旨在制衡中國的軍力擴張，印度因此成為全球第一大武器進口國。

以色列線上軍事雜誌「國防新知（Defense Update）」報導，LRSAM系統已於上週在印度進行測試，為印度海軍飛彈驅逐艦「INS Kochi」任務性海外攔截試驗的一部分。INS Kochi是印度三艘加爾各答級驅逐艦之一。上個月，印度才為該國第一艘自製航空母艦「維克蘭號（INS Vikrant）」訂購這項系統。

IAI的LRSAM是一套先進的空中和飛彈防禦系統，由IAI與印度國防研究暨發展組織（Defence Research and Development Organisation）合作研發。每套LRSAM系統至少包含一個發射器、八枚飛彈、指揮管制系統，以及先進的相控陣雷達（MFSTAR），可為各種空中、海上及陸地威脅提供最佳防禦保護。印度海軍計畫取得十二套LRSAM系統，成本超過二十億美元。

IAI指出，這項合約將與印度政府「波羅多電子有限公司（BEL）」合作執行，該公司將是主要承包商。今年四月，IAI與印度簽訂價值近二十億美元的多筆合約，其中一筆為十六億美元，是以國史上最大的國防合約。

此外，基於國安考量，印度也將禁止中國企業參與該國電力部門工程，包括發電與電力相關建設與經營。印度官員表示，中國以安全為由禁止外國投資輸電網絡，印度卻在電力部門百分之百允許外國直接投資（FDI）。基於平等互惠原則，印度也將以同樣理由，限制中國企業參與電力事業。

印度電力部門官員指出，禁止中企參與電力運輸部門相關工程的正式備忘錄，將在本月出爐，限制範圍還將逐步擴大至發電和配電部門。