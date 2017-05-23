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3頭蛇? 川普出訪 網友接力KUSO

2017-05-23

美國總統川普（右一）、埃及總統塞西（左一）與沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（中），二十一日在利雅德峰會上一張手摸發光球體的合照，在社群媒體上被網友類比為漫威（Marvel）世界中企圖統治世界的反派團體九頭蛇（Hydra）。這張照片顯示，三人圍著一個球形物體，並將手放在發光的球體上，宣布啟用反對極端意識形態全球中心，網友嘲諷道：「大家都抓住了宇宙寶球。這比宇宙魔方好多了…相信我！」這個球體也讓網友聯想到知名卡牌遊戲「魔法風雲會（Magic：The Gathering）」的「混亂珠」、「催眠珠」等卡片。還有網友以「綠野仙蹤」、「魔戒」的薩魯曼（Saruman）作類比，引發熱烈討論與轉傳。（歐新社、網路）

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  • 美國總統川普（右一）、埃及總統塞西（左一）與沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（中），二十一日在利雅德峰會上一張手摸發光球體的合照，在社群媒體上被網友類比為漫威（Marvel）世界中企圖統治世界的反派團體九頭蛇（Hydra）。（歐新社）

    美國總統川普（右一）、埃及總統塞西（左一）與沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（中），二十一日在利雅德峰會上一張手摸發光球體的合照，在社群媒體上被網友類比為漫威（Marvel）世界中企圖統治世界的反派團體九頭蛇（Hydra）。（歐新社）

  • 企圖統治世界的反派團體九頭蛇（Hydra）。（網路）

    企圖統治世界的反派團體九頭蛇（Hydra）。（網路）

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