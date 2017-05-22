印度女登山家 5天2度登聖母峰
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕來自印度東北角阿魯納恰邦（Arunachal Pradesh）的卅七歲女登山家詹森帕（Anshu Jamsenpa），廿一日完成個人生涯第五度攻上世界第一高峰艾佛勒斯峰（Mount Everest，聖母峰）的壯舉，也創下女性單季登頂世界最高峰兩次的最新世界紀錄。
詹森帕本月十六日在登上這座海拔八八四八公尺的高峰後返回營地，短暫休息後又重新挑戰登頂，刷新金氏世界紀錄。此前該項目的紀錄保持者為尼泊爾登山家雪帕（Chhurim Sherpa），她於二○一二年成為首位單季登頂聖母峰兩次的女性。
「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，詹森帕十九日自聖母峰基地營出發，一路上幾乎沒有休息，直攻至海拔五三三四公尺。翌日早晨她繼續行程，於格林威治標準時間廿一日凌晨二時十五分（台灣時間廿一日上午十時十五分）抵達聖母峰頂。
統籌詹森帕遠征行程的「夢想喜馬拉雅冒險」（Dream Himalaya Adventures）嚮導拉馬（Dawa Lama）表示，「詹森帕完成她於本季第二次登頂，創下新紀錄。」阿魯納恰邦首長坎杜（Pema Khandu）對詹森帕的「驚人成就」表示恭賀，稱她是印度的驕傲。
詹森帕是兩個孩子的母親，她在展開這次遠征前接受西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）祝福。她在二○一一年五月十二日和廿一日，十天內兩度征服聖母峰，上次登頂聖母峰則是一三年五月十八日。一四年她曾打算攻頂，但當年一場雪崩造成十六名尼泊爾嚮導喪生，登山季因而取消，翌年又因導致十八人命喪聖母峰基地營的雪崩，取消登頂計畫。
尼泊爾本季已有超過一二○名登山者成功登頂聖母峰，但今年登山季也已有兩人不幸喪生，其中包括有「瑞士機器」（Swiss Machine）之稱的瑞士登山家史戴克（Ueli Steck），他四月卅日在尼泊爾聖母峰區西山脊二號營附近失足墜山死亡。
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