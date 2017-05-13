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川普指正福特號航艦 專家批瞎矇

2017-05-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國《時代》雜誌十一日報導，美國總統川普本週受訪時表示，他於本月登上美軍福特級航空母艦「福特號」視察，點出艦上的「電磁彈射器系統（ＥＭＡＬＳ）」過於昂貴，應改回舊有的蒸氣彈射系統。不過，軍事評論家批評，川普未完全弄懂實際情況，就依主觀看法表達意見。

川普告訴《時代》，「福特號」上的彈射器動力不足。他表示：「這聽起來很糟糕，他們有數位化！什麼是數位化？這相當複雜，除非你是愛因斯坦，才能了解它。」另外，川普還向海軍官員說道，美軍應改回「該死的」蒸氣彈射系統，現有的數位彈射器系統「不好」，其花費超過數億美元。對於川普的失望，白宮十一日未做出回應。

川普意指的是「電磁彈射器系統」，這項科技需要大量電力推動，但比蒸氣彈射系統產生更多能源，提升戰機出勤架次，能發射無人機，且在軍艦上佔較少空間，需要的維修較少。

一名五角大廈匿名官員回應，川普的評論並不準確，掌握的是過時資訊。美國智庫「新美國安全中心（ＣＮＡＳ）」專家亨德瑞克斯（Jerry Hendrix）認為，川普的批評有其價值，如「福特號」價造為一二九億美元，之前的航母沒有新系統，只需八十五億美元，但許多問題已經解決，若改回蒸氣彈射系統，「福特號」就得重新設計。

海軍官員指出，「電磁彈射器系統」在未來航母的五十年壽命週期中，可為海軍節省約四十億美元的維護經費。「福特號」上兩個新設計的核反應爐，其發電能力提高了兩百五十％。

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  • 美國海軍第三代核動力航空母艦「福特號」四月八日首次以自身動力駛離維吉尼亞州的紐波特紐斯造船廠出海測試。（法新社）

    美國海軍第三代核動力航空母艦「福特號」四月八日首次以自身動力駛離維吉尼亞州的紐波特紐斯造船廠出海測試。（法新社）

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