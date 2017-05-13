川普指正福特號航艦 專家批瞎矇

2017-05-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國《時代》雜誌十一日報導，美國總統川普本週受訪時表示，他於本月登上美軍福特級航空母艦「福特號」視察，點出艦上的「電磁彈射器系統（ＥＭＡＬＳ）」過於昂貴，應改回舊有的蒸氣彈射系統。不過，軍事評論家批評，川普未完全弄懂實際情況，就依主觀看法表達意見。

川普告訴《時代》，「福特號」上的彈射器動力不足。他表示：「這聽起來很糟糕，他們有數位化！什麼是數位化？這相當複雜，除非你是愛因斯坦，才能了解它。」另外，川普還向海軍官員說道，美軍應改回「該死的」蒸氣彈射系統，現有的數位彈射器系統「不好」，其花費超過數億美元。對於川普的失望，白宮十一日未做出回應。

川普意指的是「電磁彈射器系統」，這項科技需要大量電力推動，但比蒸氣彈射系統產生更多能源，提升戰機出勤架次，能發射無人機，且在軍艦上佔較少空間，需要的維修較少。

一名五角大廈匿名官員回應，川普的評論並不準確，掌握的是過時資訊。美國智庫「新美國安全中心（ＣＮＡＳ）」專家亨德瑞克斯（Jerry Hendrix）認為，川普的批評有其價值，如「福特號」價造為一二九億美元，之前的航母沒有新系統，只需八十五億美元，但許多問題已經解決，若改回蒸氣彈射系統，「福特號」就得重新設計。

海軍官員指出，「電磁彈射器系統」在未來航母的五十年壽命週期中，可為海軍節省約四十億美元的維護經費。「福特號」上兩個新設計的核反應爐，其發電能力提高了兩百五十％。