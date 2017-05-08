《東京觀察》台、日憲法 外來政權強加上身
◎ 駐日特派員張茂森
日本的憲法學者曾指出，台日兩國的現行憲法都是外來政權強加上身的憲法；倘若憲法是人的衣服，則日本的憲法只是「少了一個扣子」，或是「破了一個洞」的衣服，很容易修改，但台灣的憲法不但沒有台灣人參與，到現在還把中國和蒙古劃進自己的疆域，「完全是一件不倫不類、無法修改的別人的衣服」，居然也硬穿了六十九年。
日本憲法一直受爭議的是，第九條第一項「放棄戰爭」和第二項「不保有戰力」。修憲派認為，日本目前的安保環境已變得十分險峻，不修憲將無法應對。日本首相安倍晉三在行憲七十週年的五月三日表明，希望在「二○二○年完成修憲並付諸實施」，但也強調，不是要取消第九條第一項和第二項，而是要讓自衛隊在憲法上有一個「名分」。
反修憲的憲法學者認為，憲法上沒有規定自衛隊，因此自衛隊就是違憲。日本政府則認為，自衛隊既非軍隊，也不是戰力，沒有違憲問題，必須讓自衛隊在憲法上取得「合法」地位。在日本周邊安保環境的巨大變化下，例如中國急速擴軍和在南海進出，以及北韓的飛彈開發與核武化，安倍前述主張具有說服力。
在日本，提到修憲幾乎都被聯想到第九條，反對派就會問：「日本要變成戰爭的國家嗎？」修憲工作因此受到阻礙，就好比在台灣，一提到修憲就認為是「難道要向中國挑戰嗎？」
安倍回任首相已快五年，各項民調顯示，安倍內閣的支持率在六成上下，這是二次大戰後日本政壇的新紀錄。在國會，自民黨的議席也掌握三分之二多數，安倍若在明年的黨總裁選舉中順利連任，則他的首相任期將到二○二一年，「二○二○年完成修憲並付諸實施」，讓自衛隊合憲「衣服補上鈕扣」的機率很高。
蔡英文在台灣大多數人民的支持下當選總統，在國會的席次也有接近三分之二的安定多數。掌握這個絕佳機會，將「根本是別人的衣服」丟掉，換上一件「屬於自己的合身衣服」，是蔡英文總統的義務。
日本政策研究所所長伊藤哲夫曾在台灣的國際憲法研討會上，發表一篇以「日本國憲法的歷史經緯和台灣（中華民國）憲法」的論文，指出「日本不是美國的一州，台灣也不是中國的一部分，兩國相關人士應廣泛交換意見、互相影響，早日實現新的憲法」。
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