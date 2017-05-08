北韓又逮美國公民 累計4人

2017-05-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕北韓官媒「朝鮮中央通信社」（ＫＣＮＡ）七日報導，當局已逮捕一名涉嫌犯下「敵對行為 」的美國公民。此為北韓最近兩週以來，第二度以相同罪名拘捕美國人士。若經證實，北韓羈押的美國公民已達四人。

朝中社指出，北韓當局六日逮捕一位名為金學成（Kim Hak Song，譯音）的美籍男子，他為平壤科學技術大學（ＰＵＳＴ）工作。當局正對其罪行進行調查，但未公佈細節。

對此，平壤科技大學發言人尚未回應。該校是由福音派基督徒創辦，成立於二○一○年，學生通常是北韓菁英，教職員中許多是教友義工，部分課程在北韓被視為禁忌，例如資本主義等。

金學成據信是第四名被捕的美國公民。此前，美籍人士金相德（Kim Sang-Dok，譯音）四月底也因「敵對行為」罪名被捕，其他兩名美國公民分別是二十二歲大學生瓦姆比爾（Frederick Otto Warmbier），以及韓裔美籍傳教士金東哲（Kim Dong Chul）。